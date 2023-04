Cia-Agricoltori Italiani sostiene la candidatura di Roma per Expo 2030

Pieno appoggio di Cia-Agricoltori Italiani alla candidatura di Roma per Expo 2030. Il presidente nazionale Cristiano Fini ha partecipato all’incontro dedicato al Ministero degli Affari esteri, con associazioni e imprese, proprio per sostenere la proposta italiana in vista della votazione a fine novembre presso il BIE - Bureau International des Expositions.

“Come Cia, siamo assolutamente disponibili a intraprendere azioni congiunte per supportare la candidatura di Roma -ha dichiarato Fini-. L’Expo è una grande opportunità di promozione per le aziende Made in Italy, prima di tutto quelle agricole e alimentari, e di rilancio per il turismo in collegamento con i territori e la rete degli agriturismi”.

Inoltre, considerato che Roma è il più grande comune agricolo d’Europa, con circa 50 mila ettari coltivati, nonché il polo internazionale delle politiche alimentari, con la sede delle Agenzie Fao, Ifad e Pam, “l’Expo può essere un’occasione unica per disegnare una nuova governance del cibo -ha aggiunto il presidente di Cia- puntando su approvvigionamento sostenibile, contrasto alla povertà alimentare, riduzione delle disuguaglianze, lotta allo spreco, comunità del cibo”.

Infine, ha concluso Fini, scegliendo come tema “Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione”, Roma “può diventare il modello della metropoli del futuro, più interconnessa, sostenibile e inclusiva, superando finalmente la divisione tra centro e periferia, ma anche tra città e campagna”.