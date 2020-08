CIA ANP: BENE SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE SU PENSIONI

La sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni d’invalidità, pronunciata recentemente, introduce un principio importante, ovvero che l’entità di una pensione deve garantire a ogni cittadino la possibilità di assolvere ai bisogni fondamentali e, dunque, di condurre una vita dignitosa. Lo affermano l’Anp-Associazione nazionale pensionati e il Patronato Inac di Cia-Agricoltori Italiani, sottolineando l’importanza dell’atto che potrebbe aprire nuovi scenari sul fronte pensionistico, assistenziale e previdenziale.

Si tratta di una sentenza storica, non solo di carattere giuridico, che riconosce l’inadeguatezza dell’importo della pensione di invalidità civile e sollecita il legislatore a prevederne l’aumento, almeno al livello delle pensioni minime. Anp e Inac plaudono a questa pronuncia della Consulta, che interviene su una questione annosa, fonte di ingiustizia e di disagio sociale.

“Le argomentazioni della Corte Costituzionale -spiega Antonio Barile, presidente dell’Inac- valgono evidentemente anche per i pensionati con assegni al minimo (515 euro), mentre la Carta Sociale Europea individua in 650 euro la soglia minima da erogare. Per questo, è facile constatare la coerenza di Anp e di Inac Cia, nel rivendicare l’aumento delle pensioni minime a 650 euro, così come è giustificata e concreta la battaglia per istituire una pensione di garanzia per i futuri pensionati, con particolare riferimento agli agricoltori che, con le norme attuali, andranno a percepire assegni assai al di sotto delle prestazioni minime attuali, in tantissimi casi sotto i 300 euro mensili”.

“Consideriamo la sentenza della Corte come una sollecitazione al Parlamento -sottolinea Alessandro Del Carlo, presidente dell’Anp- e rivolgiamo ancora un appello alle istituzioni e alla politica affinché rivolgano la necessaria attenzione ai problemi sociali del Paese, alle tante criticità esistenti e mettano in campo azioni e misure dedicate alle tante famiglie in difficoltà”.

Per Anp e Inac-Cia, insomma, adesso bisogna porre rimedio velocemente e applicare la sentenza, inserendo un provvedimento specifico già nei prossimi decreti in preparazione. La crisi economica e gli effetti dell’emergenza Covid-19 hanno aggravato ulteriormente la condizione di tante persone costrette a vivere con pensioni da fame, ampiamente al di sotto di quanto prevede la Carta Sociale Europea.

