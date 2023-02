Cia, Bartolini: agricoltura europea fiore all’occhiello nel mondo, ma non ci lasciamo tirare per la giacca da visioni elettorali. VIDEOINTERVISTA

"L'Europa è la madre a volte matrigna, quella che ci bacchetta, ma spesso ci coccola, è quella che ha fatto sì che l'agricoltura europea diventasse il fiore all'occhiello nel mondo. È quella che ha dimostrato di produrre con qualità e rispettando l'ambiente. Ho citato le riduzioni delle emissioni dei gas serra effettuate dal 1990 al 2017 dall'agricoltura e questo grazie anche alle politiche europee".

Così Matteo Bartolini, vice presidente CIA, in occasione di “Agricolture al centro”, la IX Conferenza economica organizzata da Cia-Agricoltori Italiani.

"Ma l'Europa è anche quella che ha messo nelle condizioni diciamo il produttore di cibo di esportare, di andare a promuovere i propri prodotti nel resto del mondo. Vero è però che se noi siamo anche convintamente quindi europeisti proprio per il supporto che l'Europa ci ha dato in questa fase ci sono alcuni dossier anzi direi diversi dossier che ci preoccupano. Dossier che probabilmente non tengono più conto di una visione politica-economica ma forse più elettorale e quindi ci si lascia tirare per la giacca per le questioni che non sono che non corrispondono alla realtà, se penso all'etichettatura del vino, oppure al paragonare le stalle e gli allevamenti alla direttiva per le emissioni industriali.

Ci sono tutta una serie di azioni che devono essere controllate meglio, attenzionate perché non è più solo una questione economica ma anche di sicurezza alimentare. E come organizzazione abbiamo fatto le nostre proposte, intendiamo lavorare nei nei prossimi mesi anche collaborando con gli altri colleghi europei a Bruxelles per far sentire la nostra voce per dare il nostro supporto affinché la politica ritorni ad essere quella che ascolta le esigenze i bisogni dei territori delle aree rurali e degli agricoltori e cerchi di trasformarle in opportunità".