Cia, Brunelli: dignità alle aree rurali e ai territori più difficili, dove insistono maggioranza aziende. VIDEOINTERVISTA

"È necessario innanzitutto guardare un obiettivo noi abbiamo bisogno di una pianificazione in Italia prima di poter parlare di qualsiasi argomento. Questo è stato il centro del ragionamento che abbiamo cercato come confederazione di portare su questo tavolo, perché in tutto quello che c'è a lato è uno strumento".

Così ad AGRICOLAE Luca Brunelli, presidente di Cia-Toscana, in occasione di “Agricolture al centro”, la IX Conferenza economica organizzata da Cia-Agricoltori Italiani.

"Quindi le infrastrutture e la PAC, insieme alle leggi dello Stato sono gli strumenti per raggiungere un obiettivo che è necessario l'Italia si doti immediatamente. Noi abbiamo bisogno di pianificare perché le nostre aziende hanno la forza e la volontà di far crescere il proprio il proprio sviluppo e la propria la propria produttività.

Ma c'è bisogno di mettere insieme un sistema che dia dignità a tutta l'agricoltura, dignità alle aree rurali e dignità a quei territori che sono più difficili. Ecco, oggi questo è stato ribadito con forza noi in Italia siamo alla presenza di un territorio che ha una morfologia particolare il 50% dei Comuni si trova in area montana svantaggiata, ma insistono la maggioranza delle aziende che rappresenta la nostra confederazione.

Ma non è tutto impossibile. Proprio in quei territori ricordo il vino, ricordo l'olio. Ci sono denominazioni che rendono grande il nostro made in Italy e che fanno grande la nostra produttività. Allora dobbiamo partire proprio da questi esempi positivi replicarli nelle nelle altre nelle aree che non hanno avuto quell'indirizzo giusto legato alle scelte sia della politica, ma anche chiaramente dei cittadini che ci abitano insomma dobbiamo fare squadra e portar fuori questa grande forza che è quella di un'Italia unita.

Abbiamo bisogno di ridare a tutti i territori la redditività che possono avere, perché troppi dei terreni sono lasciati ormai abbandonati, quando invece i nostri giovani e le nostre aziende hanno bisogno di più terre per coltivare, per poter fare e costruire il proprio processo imprenditoriale. Tutto questo non lo si fa, però, se non c'è un'Italia protagonista di una politica mediterranea che permetta ad esempio, una PAC o un PNRR che abbia caratteristiche che vanno nelle direzioni".