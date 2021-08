Cia: buon lavoro al presidente Ismea Angelo Frascarelli

Frascarelli guiderà l’Ismea, ente pubblico economico istituito nel 1999 per gli studi dei mercati agricoli, in un momento particolare dovuto alla pandemia in cui il supporto delle operazioni di credito per il rilancio delle imprese del comparto primario diventa ancora più cruciale. Cia garantirà al nuovo Presidente il pieno supporto dando la disponibilità sin da subito per avviare la giusta collaborazione utile per i produttori agricoli e per l’intero comparto.

