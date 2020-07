CIA, BUSSONE (UNCEM): RIFORMARE E RIFONDARE I SERVIZI PER FERMARE LO SPOPOLAMENTO DELLE AREE RURALI

“Serve aprire una riflessione seria sul paese che vogliamo. In Italia 1200 comuni non riescono nemmeno a chiamare o mandare messaggi, questa è una seria emergenza se vogliamo far rivivere i borghi” dichiara nel corso del webinar Cia Marco Bussone, presidente Uncem.

“I 5000 piccoli comuni italiani sono luoghi dove si può vivere e lavorare, facendo innovazione e impresa. Le direttrici principali sono agricoltura e turismo e lo Smart working con una efficace strutturalizzazione può essere una grande opportunità. La politica però deve dirci cosa vuole fare, non possiamo permetterci ritardi sulla banda ultra larga.

Sappiamo quanto sia importante poi agire con una fiscalità differenziata all’interno dei territori affinché le imprese non chiudano.

Dobbiamo riformare e rifondare i servizi, in particolare costruendo scuole, trasporti e sanità con un sistema che si muova insieme e non come singoli” conclude.

