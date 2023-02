Cia, De Carlo: Europa tuteli produzioni UE e italiane nei confronti del resto del mondo. VIDEOINTERVISTA

"Tutti i ministri vanno in Europa per fare l'interesse della propria nazione, lo fanno all'interno di regole che l'Europa deve fissare e nessuno non difende i propri prodotti. Ce lo ha insegnato la Francia, che aveva già nel nome sovranità alimentare. Oggi quello che l'Europa deve fare è attuare il mercato unico e tutelare le produzioni europee e quindi anche italiane, nei confronti di un mondo che è molto più grande, che è molto più agguerrito e che cerca di erodere fette di mercato europeo e quindi anche italiano".

Così ad AGRICOLAE il senatore Luca De Carlo, in occasione di “Agricolture al centro”, la IX Conferenza economica organizzata da Cia-Agricoltori Italiani.

"Studiare la storia e studiare qualsiasi cosa in Italia significa studiare l'alimentazione, perché noi in Italia, contrariamente ad altri posti, non ci cibiamo. Noi mangiamo, ed è una questione molto differente. Il cibo racconta la nostra storia, la cultura nostra, le nostre genti, i nostri saperi e anche i nostri sapori. Quindi è fondamentale rimettere al centro anche questo per far crescere la consapevolezza di vivere in una nazione stupenda con delle tradizioni meravigliose".