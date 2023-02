Cia, De Carlo: Rimodellare il Pnrr, oggi abbiamo nuove criticità. Serve piano strategico di lungo periodo per energia e agricoltura

“Gli agricoltori soffrono nella filiera perché non li si mette nella condizione di avere la giusta remunerazione per il lavoro che fanno. Bisogna capire chi è che se ne approfitta prendendo per se quella parte di guadagni.

Bisogna capire perché in Italia costa tutto di più. Ad esempio la mobilità e i trasporti costano di più e allora dobbiamo capire come risolvere il problema. Serve allora una rimodulazione del Pnrr per risolvere le criticità perché era stato modellato su esigenze passate, oggi abbiamo nuovi problemi. A problemi atavici servono soluzioni definitive, occorre però un piano strategico per i prossimi vent’anni, specialmente per energia e agricoltura.”

Così Luca De Carlo, presidente 9° Commissione Senato della Repubblica nel corso di “Agricolture al centro”, la IX Conferenza economica organizzata da Cia-Agricoltori Italiani.

“La politica Ue è stata improntata sul fatto che si poteva smettere di produrle e acquistarle laddove si pagavano di meno. La guerra e la pandemia ci hanno mostrato che era una politica sbagliata. Lo stesso vale per la chimica, non possiamo smetterla di usare perché altrimenti non produrremo più.

Dobbiamo produrre di più e meglio col ricorso alle nuove tecnologie. Non possiamo più rimandare le Nbt, dobbiamo sperimentarle a terra.”