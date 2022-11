Cia e i suoi giovani a Eima 2022 (Padiglione 16 Stand B6) – Iniziative con Crea, Rete Istituti Agrari Senza Frontiere e FederUnacoma. IL PROGRAMMA

Cinque giorni di eventi e iniziative tra Sala Quadriportico, Sala Notturno e Area Meeting dell’organizzazione al Padiglione 16 Stand B6: Cia-Agricoltori Italiani e Agia-Cia tornano così a Eima International, l’esposizione internazionale delle macchine per l’agricoltura e il giardinaggio in programma a Bologna Fiere (Via della Fiera, 20) dal 9 al 13 novembre.

Ricerca e formazione, cambiamenti climatici, agroenergie e Pac, i focus tematici al centro dei tanti appuntamenti in agenda per l’edizione 2022 di Eima e che rinnovano l’impegno dell’organizzazione per “La transizione ecologica e digitale” attraverso “Innovazione, tecnologie e persone”.

Protagonisti, gli Agricoltori Italiani di Cia, i suoi giovani imprenditori agricoli e l’Associazione Agricoltura è Vita, promossa da Cia per Formazione, Ricerca e Divulgazione che hanno messo a punto una ricca rassegna di incontri sulla scia della lunga sinergia con FederUnacoma, ItaSF - Rete Istituti Agrari Senza Frontiere e Crea. Tanti, poi, i workshop di approfondimento sulla Pac e le energie rinnovabili, rispettivamente con il CAA-Cia ed ESCO Agroenergetica. Infine, immancabile il punto dedicato ai progetti europei attivi, da Life ADA a EUWAY. Ad accomunarli, la volontà di continuare a fare rete per incentivare e promuovere buone pratiche attorno al grande tema dell’agricoltura 4.0 che è innovazione tecnologica e sostenibilità, governance europea dei dati e ruolo della Pac 2023-2027, fiscalità e agroenergie, scuola e agriskills.

GLI EVENTI - Mercoledì, 9 novembre alle 11.30 (Area Meeting Cia) “La Nuova PAC 2023-2027” a cura del CAA-Cia; alle 14.30 (Sala Quadriportico, Centro servizi - Piano terra) “La sfida della crisi climatica: agricoltori protagonisti della transizione ecologica. L’Esperienza del progetto Life ADA” a cura di Cia e Agia-Cia; alle 16.00 (Area Meeting Cia) “La Nuova PAC 2023-2027” a cura del CAA-Cia. Giovedì, 10 novembre alle 10.30 (Area Meeting Cia) “La Nuova PAC 2023-2027” a cura del CAA-Cia; alle 11.30 (Sala Notturno, Centro Servizi - Blocco D, I° Piano) “L’acqua una risorsa da tutelare tra sostenibilità e opportunità. Progetto Europeo EUWAY” a cura di Agia; alle 14.00(Area Meeting Cia) “La Nuova PAC 2023-2027” a cura del CAA-Cia; alle 15.00 (Area Meeting Cia) “La fiscalità della produzione di energia da fonti rinnovabili per le imprese agricole” a cura di ESCO agroenergetica; alle 16.00 (Sala Quadriportico, Centro Servizi - Piano terra) “Agricoltori e Ricerca Pubblica un’alleanza per il futuro” a cura di Agia. Venerdì, 11 novembre alle 10.00 (Sala Notturno, Centro Servizi - Blocco D, I° Piano) “La Nuova PAC 2023-2027. Presentazione opuscolo divulgativo CAA-Cia” a cura di Cia e CAA-Cia; alle 11.00 (Area Meeting Cia) “Come ridurre i costi e i consumi energetici delle imprese agricole” a cura di ESCO agroenergetica; alle 11.30 (Sala Notturno, Centro Servizi – Blocco D, I° Piano) “Agriskills: le capacità per un’agricoltura competente” a cura di Agia; alle 14.00 (Area Meeting) “La Nuova PAC 2023-2027” a cura del CAA-Cia; alle 15 (Sala Notturno, Centro Servizi – Blocco D, I° Piano) “European Data Act: un quadro armonizzato per la condivisione dei dati” a cura di Agia. Sabato, 12 novembre alle 10 (Area Meeting) “La Nuova PAC 2023-2027” a cura del CAA-Cia; alle 15.00 (Area Meeting Cia) “La Nuova PAC 2023-2027” a cura del CAA-Cia. Domenica, 13 novembre alle 11.30 (Area Meeting) “La Nuova PAC 2023-2027” a cura del CAA-Cia; alle 15 (Area Meeting) “La Nuova PAC 2023-2027” a cura del CAA-Cia.