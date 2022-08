Cia, Fini: urge strategia agricola nazionale, agricoltura al centro del sistema

"Patuanelli è stato il miglior ministro tecnico che abbiamo avuto".

Così Cristiano Fini, presidente Cia nel corso del direttivo nazionale a Roma.

"Il confronto tra istituzioni e corpi intermedi deve continuare anche in un momento così delicato. Abbiamo un periodo davanti molto intenso e importante per il paese, tanti i temi sospesi e soprattutto una programmazione.

Come agricoltori abbiamo problemi strutturali, prima tra tutte una strategia agricola nazionale, una mancanza che sentiamo. Parlo di un progetto che mette insieme tutti, ricerca, trasformazione, istituzioni, aziende. Dobbiamo definire le priorità e interventi di sistema che mettano l'agricoltura al centro del sistema, ricordandoci che alcuni paesi, come la Spagna lo hanno fatto.

Dobbiamo guardare al medio lungo periodo, guardando all'acqua, alle filiere strategiche, fauna selvatica, manodopera e ai sostegni alle aree interne. Abbiamo bisogno di scaricare troppe questioni in sospeso. Non bastano le pacche sulle spalle, raramente ci sono stati interventi mirati alla crescita del settore, ma solo azioni emergenziali. Possiamo contare su delle eccellenze e questo merita un intervento più organico.

Sulle emergenze, voglio citarne due: il primo riguarda l'estensione del credito d'imposta per il gasolio agricolo, importante per i primi mesi, ma non risolutivo. Serve poi un segnale sul bando del fotovoltaico, che dovrebbe uscire a settembre. Si tratta di una battaglia importante, le imprese agricole devono beneficiare del superamento dell'autoconsumo. Ci sono poi ulteriori urgenze, che riguardano il prossimo governo. Alcune aziende agricole lasciano sul campo i prodotti a causa della scarsità della manodopera, su cui pesa un costo eccessivo, va ridotto il cuneo fiscale. Inoltre serve maggiore flessibilità in entrata ed uscita con strumenti diversi dai voucher.

La fauna selvatica sta aumentando i danni alla produzione, si tratta di una emergenza per cui devono strumenti straordinari. Per i cambiamenti climatici non possiamo più aspettare: dobbiamo intervenire subito sugli invasi, ma contemporaneamente soffriamo anche delle fitopatie, che stanno mettendo in pericolo la redditività.

Per le aree interne mi aspetto un intervento istituzionale, per evitare lo spopolamento e che coinvolga tutti i settori produttivi, in particolare per l'agricoltura. Serve defiscalizzazione e una revisione delle pensioni minime e di anzianità, serve maggiore equità. Questa equità deve intervenire anche sull'accesso alla terra, soprattutto per i giovani: non possiamo permetterci di perdere più tempo"