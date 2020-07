CIA, GALLINELLA: LAVORARE AD UN GRANDE PATTO SOCIALE E INFRASTRUTTURE PER RISPONDERE ALLA CRISI

“Non si può uscire dalla crisi da soli e si deve combattere l’imbarbarimento sociale se vogliamo uscire da questa emergenza” dichiara il presidente della Comagri camera Filippo Gallinella.

“Lo smart working ha bisogno di infrastrutture perché in molte zone non c’è nemmeno la connessione, se vogliamo ripopolare le aree rurali dobbiamo fornire ai cittadini infrastrutture per poter vivere in queste zone.

Serve un grande piano e un patto sociale con le persone e non solo finanziamenti. Dobbiamo rispondere alle esigenze della collettività, servono risorse ma anche programmi da far andare avanti con continuità”

