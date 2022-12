Cia, Lollobrigida: Cibo sintetico non è progresso, ma solo business per multinazionali. Cinghiali, caccia non avverrà in città

“Noi siamo abituati a non fare strategia, ad avere una visione articolata, senza un obiettivo che costruisca un percorso. In Italia coi governi di coalizione che nel segno della responsabilità mettevano insieme partiti con programmi differenti ha portato a non avere una unicità nel percorso. Questo ci ha indebolito a livello nazionale.”

È importante il diverso tipo di lavoro tutelato dal welfare: in pandemia abbiamo scoperto lavoratori di serie A e serie B, chi era garantito, chi no. Sul bilanciamento del sistema welfare e pensionistico dobbiamo intervenire, anche se la coperta è corta.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso dell’incontro Cia.

“Prima la consapevolezza generale era che ciò che non si produceva si poteva comprare a più basso costo da altre parti del pianeta: energia, grano, fertilizzanti. Se tu però allunghi le filiere a nazioni autocratiche, un giorno avrai un signore che chiudendo il rubinetto ti mette in ginocchio. Come minimo aumentano i prezzi, come massimo non hai più il bene primario.

La sovranità che dobbiamo ricercare non è solamente italiana ma europea, che ci metta in condizione di difendere il nostro modello di civiltà alla base delle scelte che si vanno ad operare .

L'italia ha una centralità nella qualità. Il fattore di ricchezza per questa nazione significa anche la redistribuzione della ricchezza per i più deboli, ma prima dobbiamo creare questa ricchezza.

Noi abbiamo i decreti flussi che si approvano a fine dati, a novembre mi hanno chiesto di votare il decreto flusso del 2022, a fine anno, a cose già avvenute. Io voglio i decreti flussi guardando a inizio anno le reali esigenze.

Io devo mettere in condizione di mettere tutti nella possibilità di lavorare, e aiutare chi non può farlo. Un'azienda importante italiana per mettere la fibra cerca 5mila persone: iniziamo da chi può lavorare, senza più il reddito di cittadinanza.

Noi schiavi non ne importiamo, devono essere trattati con dignità e senza ideologismi ma vogliamo una immigrazione legale.

Dobbiamo scegliere se importare il 37% di povertà assoluta in Africa qui da noi oppure aiutarli da loro.

Siamo 8 miliardi di persone, cibo non ci sarà per tutti dicono. Che soluzione hanno? La soluzione criminale del cibo sintetico. I bioreattori sono energivori. Quel cibo è un cibo standardizzato, tutto uguale. Io credo che l'obiettivo del cibo tutto uguale cancelli le stalle tradizionali per creare fabbriche tutte uguali, tipo Ilva di Taranto.

Il cibo standard costa meno: serve a concentrare molte richezze nelle mani di pochi.

Come il nutriscore, che non informa ma condiziona. Le multinazionali, non è questione di complottismo, finanziano la nuova agricoltura e la produzione di cibo: per loro è un grande business. Non vogliamo sperimentare il cibo sintetico, opereremo in ogni modo contro questa degenerazione che chiamano progresso, ma il progresso non c'entra nulla. Qualsiasi processo va ancorato a dei valori, a una cultura.

Sovranità alimentare, significa garanzia a un popolo di determinare il suo modello produttivo per dare alla persone alla fine del processo cibo di qualità.

Gli Olandesi vorrebbero imporci lo stop ai fitofarmaci. Sono un grande popolo, ma che ha fatto meno cose rispetto a noi italiani.

L'Europa ha delle criticità, noi siamo più europeisti di quelli che erano asserviti ad altri interessi ed economie.

Io voglio parlare con gli altri ministri consapevole che negli ultimi 30 anni sono successe cose particolari: rispetto a 30 anni fa l'Italia adesso è in ginocchio rispetto alla Germania. Perche? Perché non abbiamo difeso i nostri interessi. un'Italia più forte rende l'Europa più forte.

Prima di fare il bando per il trattore elettrico bisogna verificare se nel parco macchine esistono questi veicoli (in Italia su 5mila trattori, 12 sono elettrici).

Riguardo le donne: noi abbiamo una donna a capo del governo. Spesso le donne emergono a livello di azione in maniera ben maggiore degli uomini, ma non divideremo il mondo in uomini e donne, ma tra chi è bravo e chi non è bravo.

Cinghiali: non porteremo attività venatorie nelle città. I primi ambientalisti sono gli agricoltori, perché quel pezzo di terra gli è stata tramandata e quindi la difendono.

La direttiva Europea habitat garantisce lo svolgimento dell'attività dell'uomo nel suo contesto ecosistemico, noi vogliamo tutelare questo aspetto a difesa della qualità

L'italia ha bisogno sempre più di un sistema organico, capace di investire nella qualità del lavoro, in una capacità di resilienza. Guerra e pandemia ci costringono a riaffermare la cultura della normalità”.