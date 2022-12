Cia, Lollobrigida: Risolvere tema xylella e rafforzare oleocultura. Investire in imprese per far crescere ricchezza paese. VIDEO

“È ora di affrontare il tema xylella, non può essere solo la sovvenzione e il contributo a risolvere il problema. Bisogna estirpare per quanto possibile e fare scelte che permettano di mettere in condizione il sistema agricolo pugliese di mantenere l’attività che svolgono e rafforzarla perché l’oleocultura è uno degli asset strategici della nostra agricoltura. Deve essere trovata una soluzione per la patologia ma anche per il rimboschimento, utilizzando l’olivo come da tradizione di quel paesaggio, così da tutelarlo.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida a margine dell’incontro di quest’oggi alla Cia.

“Va certamente riequilibrato il sistema pensionistico italiano, alcuni segnali sono stati dati in questa legge di stabilità. Qualcuno ci ha contestato che cercavamo di rafforzare le pensioni più basse aumentando meno le pensioni più alte, però qualche sacrificio in un momento in cui mancano risorse lo devono fare quelli che hanno di più. Poi occorre tagliare gli sprechi e rimodulare provvedimenti, come il reddito di cittadinanza, che incidono in egual modo su chi ha bisogno e non può lavoro rispetto a chi invece potrebbe lavorare. Questo non è giusto, ma per aiutare chi ha lavorato una vita intera come i nostri agricoltori occorre fare ancora una cosa in più. Bisogna infatti far crescere la ricchezza del paese, perché per ridistribuire bisogna prima averla questa ricchezza. Per far questo bisogna investire sulle imprese e sulla loro tutela e i segnali sono positivi.”