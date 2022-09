Cia Lombardia, Donne in Campo protagoniste alla Fiera Millenaria di Gonzaga

Entusiasmo, piacere nello stare insieme e volontà di scambiarsi i saperi del mondo agricolo e gastronomico, questi gli ingredienti del “Baratto dei saperi”, l’evento di Donne in Campo, l'associazione italiana di imprenditrici e donne dell’agricoltura di Cia Agricoltori Italiani, che da anni è tra gli eventi principali della Fiera Millenaria di Gonzaga, andato in scena ieri dopo il taglio del nastro di inizio Fiera.

Il “Baratto dei Saperi” è un momento di scambio di conoscenze alimentari, agricole e di buone pratiche gastronomiche, che si traduce in una sfida culinaria tra le associate a base di un prodotto stagionale tipico della zona. Titolo di quest’anno era “Pomodori, peperoni e…Scambio di conoscenze sull’utilizzo di pomodori e peperoni in cucina”, le concorrenti hanno perciò dovuto valorizzare i due alimenti rispettandone le proprietà e trasformandoli in ottimi piatti, che sono stati fatti assaggiare a tutti gli spettatori e alla giuria popolare che doveva scegliere il vincitore. Tra innovazione e tradizione, il primo premio se lo è aggiudicato Leda Mantovani, con una deliziosa crostata ai pomodori rossi. Finita la competizione, a tutti i presenti è stato regalato un piccolo manuale con le ricette dei piatti in concorso.

“Il Baratto dei Saperi è un evento da sempre molto apprezzato, siamo felici di condividere questi momenti di conoscenza e allegria con tutti i visitatori della Fiera” dichiara Morena Torelli, presidente di Donne in Campo Lombardia, che aggiunge: “Ringraziamo l’organizzazione della Fiera ed in special modo il presidente Giovanni Sala, che ci ha volute ospiti dello stand Mantova Golosa Experience, lo stand ufficiale della Fiera. Il nostro impegno nel sostenere l’attività agricola e promuovere l’imprenditoria femminile ha così ottenuto un grande riconoscimento e siamo orgogliose e felici di aver contribuito al buon andamento di un evento fieristico così importante.”

Gli appuntamenti con le Donne in Campo alla Fiera Millenaria di Gonzaga non si fermano qui: domenica 11 settembre, sempre presso lo stand di Mantova Golosa Experience, andrà in scena Baratto dei Saperi: Confetture di Verdure, dove verranno spiegate le tecniche e i segreti per trasformare in dolci conserve diversi tipi di verdure.