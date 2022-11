Cia Lombardia: Torna BalconiAmo, l’evento dedicato alla cura del verde domestico

Cia Agricoltori Centro Lombardia, in collaborazione con Asselor – Associazione esercenti Lorenteggio Foppa e vie limitrofe, presenta la seconda edizione di BalconiAmo, l’evento dedicato alla cura del verde domestico. Dopo il successo della prima edizione, tenutasi a maggio presso la Cascina Nascosta in Parco Sempione, BalconiAmo si sposta in Piazza Frattini a Milano dove dalle 10 fino alle 17, e alla presenza a partire dalle ore 11 dell’Assessore all’Ambiente e Verde di Milano Elena Grandi, verrà allestito un balcone con piante ornamentali, da frutta, da orto e aromatiche, con dei professionisti del verde che spiegheranno a tutti i cittadini le tecniche di scelta, cura e messa a terra di fiori, piante ornamentali e orticolari.

“Grazie a iniziative come questa che vedono insieme le persone, l’amministrazione, l’associazione dei commercianti di quartiere ed gli agricoltori, diamo vita ad un nuovo modo di valorizzare i nostri quartieri attraverso momenti di condivisione di buone pratiche”. Così l’Assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi che prosegue: “Un appuntamento che vorremmo riuscisse a comunicare l’importanza del prendersi cura del verde, a cominciare da quello dei propri balconi e davanzali: un modo di contribuire, anche con piccoli gesti quotidiani, a rendere Milano più verde e più bella. Essere parte attiva del cambiamento che dovremo imprimere sempre più velocemente alle nostre città è bello e importante. Sabato i milanesi potranno ricevere consigli e suggerimenti pratici da numerosi esperti agricoltori e vivaisti che per tutta la giornata saranno a disposizione dei cittadini e cittadine”.

L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Cia e Asselor, l’associazione dei commercianti Lorenteggio-Foppa da tempo impegnata in attività di interesse culturale, sociale ed ambientale rivolte alla cittadinanza. BalconiAmo si inserisce in questo contesto, con lo scopo di rilanciare la vita del quartiere a seguito della fine dei lavori della metropolitana, e soprattutto per avvicinare al tema della sostenibilità i cittadini coinvolgendoli in un’attività finalizzata all’aumento del verde sui balconi e nelle case, contribuendo a migliorare la salute della città e delle persone.

Paola Santeramo, direttore di Cia Centro Lombardia: “Cia Agricoltori Italiani ha a cuore l’ambiente e il benessere delle persone, ci piace perciò l’idea di aiutare a rilanciare un quartiere della città attraverso attività che stimolino la diffusione del verde nelle case, sui balconi e negli ambienti comuni come i cortili. Coltivare il benessere è una sfida e un dovere, ma soprattutto un piacere, perché sappiamo che i cittadini apprezzano, imparano e poi mettono in pratica i nostri consigli”.

Andrea Parravicini, Presidente di Cia Centro Lombardia, ci tiene a ricordare l’importanza che le aziende agricole ricoprono per il benessere dell’ambiente: “L’agricoltore è il primo baluardo per la protezione degli elementi che compongono il paesaggio (aria, acqua, terra e verde), con BalconiAmo abbiamo la possibilità di far conoscere alle persone il grande lavoro che gli agricoltori compiono e condividere con i cittadini il grande amore che proviamo per l’ecosistema.”

BalconiAmo si svolgerà dalle ore 10 alle 17, in caso di maltempo l’evento sarà rinviato a sabato 12 novembre, sempre in Piazza Frattini.