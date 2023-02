Cia, Martina, sostenere l’agricoltura del territorio con tecnologia, ma no alle omologazioni. VIDEO

"Se guardiamo questa questione dal lato globale, è chiaro che le dinamiche di incremento della popolazione mondiale ci impongono di produrre meglio consumando meno. C'è la possibilità di usare le tecnologie, il digitale. Secondo me c'è la possibilità di implementare alcune vie tecnologiche digitali a sostegno delle agricolture di territorio".

Così Maurizio Martina, vice direttore generale della FAO, in occasione di “Agricolture al centro”, la IX Conferenza economica organizzata da Cia-Agricoltori Italiani.

"Non abbiamo bisogno di omologazioni, non abbiamo bisogno di forzature tecnologiche. Abbiamo bisogno invece di applicare alcune possibilità che anche il digitale ci offre per fare un lavoro ancorato anche alle diversità territoriali, alle diverse diete, alle tradizioni. In questo senso ecco che la combinazione tradizione e innovazione secondo me, è ancora il mix vincente, preservando quel patrimonio unico di biodiversità che le agricoltura esprimono. Non abbiamo bisogno di un'unica soluzione, abbiamo bisogno di ancorare anche queste possibilità tecnologiche alle diversità territoriali. Questa è la chiave secondo me.

Purtroppo noi abbiamo tante emergenze davanti a noi c'è un grande tema di emergenza fame perché purtroppo prima il Covid e poi le guerre e il cambiamento climatico hanno peggiorato la fame nel mondo. I numeri sono impressionanti, purtroppo sono in aumento, quindi noi stiamo lavorando in particolare in 19 aree del pianeta dove la situazione è veramente emergenziale. Parliamo del Corno d'Africa, parliamo dell'Afghanistan, di Haiti, parliamo di grandi parti purtroppo dell'Africa e dell'Asia, e questo è il primo tema.

L'altro tema decisivo è proprio quello della resilienza delle agricolture, quindi dell'accompagnamento delle agricolture, in particolare quelle dei paesi in via di sviluppo, per fare in modo che gli agricoltori siano più forte, che abbiano più reddito, che possano utilizzare, ad esempio, un po delle nuove tecnologie che permettono di consumare meno, produrre di più, lavorare meglio, allargare la base di questo utilizzo delle tecnologie anche ai piccoli e medi agricoltori alle agricolture familiari questo è il nostro tema fondamentale".

"Beh sono tante le cose che ricordo positivamente penso che negli anni diciamo di Expo abbiamo fatto un bel lavoro tutti insieme per portare sempre di più al centro dell'attenzione nazionale l'agricoltura le agricoltura. Sicuramente l'esperienza di Expo è la cosa più importante per me, ma ancora più importante forse sono alcune leggi che poi sono un po figlie di quell'esperienza. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro. Bisogna continuare perché è chiaro che adesso abbiamo altre sfide davanti", conclude Martina.