Cia, Patuanelli: Reperite molte risorse per agricoltura. Ora continuare lavoro sui grandi temi, da zootecnia a rinnovabili, da Pac a siccità

"In questo Governo, abbiamo lavorato insieme a Cia in modo producente. Oggi sono state toccate molte tematiche, ma è il tempo delle scelte e delle strategie. Voglio ribadire che in questo periodo sono state fatte delle scelte. Ad esempio il Mipaaf ha sostenuto la zootecnia, anche nella PAC, mantenendo i pagamenti accoppiati, lavorando sugli ecoschemi, ma penso a quanto fatto per l'aviaria, investendo poi le risorse della riserva di crisi europea per questo settore,. La zootecnia italiana ha fatto passi da gigante per la salvaguardia dell'ambiente, mantenendo alta la produttività.

Non abbiamo dato solo pacche sulle spalle all'agricoltura, abbiamo reperito molte risorse, abbiamo raggiunto un'intesa diretta nel Consiglio Ststo-rrgioni sui programmi di sviluppo rurali. Siamo arrivati ad un carico di 91 decreti ministeriali da redigere, calati a 23 grazie al lavoro svolto. L'aggregato per l'agricoltura da febbraio ad oggi è stato di 5 miliardi e per il decreto in discussione giovedì ho chiesto di inserire una proroga sul credito di imposta per i consumi energetici fino al 31 dicembre.

Abbiamo difficoltà per reperire manodopera, ma questo aspetto deve essere risolto. Abbiamo poi il tema dell'autoconsumo: abbiamo scritto una lettera alla Commissione, oggi è assurdo che vengano messi dei paletti sulla produzione da energia rinnovabile.

Sulle etichettature abbiamo svolto una battaglia totale un'Europa, non per le nostre produzioni, ma in favore del consumatore, che deve essere informato in modo puntuale e scientifico. Per la fine del mio mandato avrei voluto dedicarmi al'innovazione in agricoltura, in particolare per il genome editing. C'è poi la questione della fauna selvatica, legata alla peste suina. Il Mipaaf è disponibile alla riduztdella popolazione ungulata, pericolosa anche per le persone. Si tratta di una emergenza vera e proporremo alcune azioni in CDM.

La PAC non è il massimo di ciò che avremmo voluto, ma è il migliore accordo possibile.Gli ecoschemi sono un passaggio importante, come gli 1,5 miliardi dedicato al biologico. Un ulteriore elemento centrale è la modalità di gestione del rischio. Andiamo incontro ad eventi catastrofali, sempre più costanti per questo stiamo implementando le disponibilità insieme ad Ismea. Legato alla gestione del rischio c'è la siccità: abbiamo chiesto di innalzare a 200 milioni il fondo di solidarietà nazionale, ma abbiamo un residuodi40 milioni del fondi filiere anora da utilizzare che può essere dirottato verso il Florovivaismo".

Così Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole, nel corso del consiglio direttivo nazionale Cia a Roma.