Cia Puglia. A Bari i diritti incontrano i cittadini con ‘Inac in piazza per te”

Scende in piazza il Patronato Inac (Istituto Nazionale Assistenza Cittadini) di CIA Agricoltori Italiani. A Bari, sabato 3 dicembre 2022, manifestazione e distribuzione di materiale informativo ai cittadini in piazza Francesco Carabellese, nel rione Madonnella, dalle 9 alle 14.

A spiegare le motivazioni dell’iniziativa è Giuseppe De Noia, presidente di CIA Levante. “Saremo in piazza, tra la gente, per dialogare con loro e informarli rispetto ai propri diritti previdenziali, assistenziali e sociali, con particolare attenzione ai diritti inespressi, vale a dire quelli negati proprio perché il cittadino e le famiglie spesso non ne sono a conoscenza”.

Il Patronato INAC di Bari e Bat, nell’area CIA Levante, è operativo da 50 anni. Sempre presente sul territorio con uffici e servizi, svolge attività di assistenza e consulenza previdenziale e pensionistica per tutti i cittadini, comunicando agli stessi, attraverso una importante attività di promozione delle sue attività, tutti quei diritti a cui si può avere accesso perché cittadini, lavoratori o pensionati. Durante l’iniziativa, sarà data particolare attenzione a un aspetto in particolare, come spiega Giuseppe Creanza, direttore di CIA Levante: “Ci occuperemo anche di diagnosi e successivo riconoscimento delle malattie professionali e dei danni biologici”.

L’esigenza di scendere in piazza, tra le persone, è illustrata da Ezio Giannatempo, direttore INAC di Bari: “Essere vicini ai cittadini è fondamentale, soprattutto nel momento storico, sociale ed economico che stiamo vivendo. Il tema delle malattie professionali ci sta particolarmente a cuore perché è legato all’attività lavorativa svolta, ed è per noi un diritto inalienabile che va assolutamente garantito a chi magari ha svolto o svolge una attività lavorativa a rischio. Saremo presenti, inoltre, per dare tutte le informazioni inerenti a pensioni di vecchiaia, pensioni anticipate o di inabilità, assegni di invalidità e assegni sociali, prestazioni per invalidità civile, fino alle opportunità offerte ai giovani tramite i progetti di servizio civile. Sarà una giornata di festa, in cui i veri protagonisti saranno i cittadini e i loro diritti”.

“Al nostro fianco - aggiunge Creanza - sarà presente in piazza la MAICO di Bari, azienda nota per la produzione di protesi uditive, che con i suoi audiometristi e attrezzature specifiche, sensibilizzerà la cittadinanza sul problema dell’udito. Con noi ci sarà anche l’associazione di volontariato Ch9 Ser Molfetta, con i suoi volontari che saranno impegnati in dimostrazioni sulle tecniche di primo soccorso. Sarà allestito un gazebo con materiali informativi e gadget dove la squadra Inac, coadiuvata per l’occasione da tutti i collaboratori del sistema CIA Levante, sarà a disposizione gratuitamente di tutti i cittadini che vorranno informarsi sui propri diritti”.

L'Inac è uno dei maggiori Patronati italiani, è presente in tutto il territorio nazionale con oltre 450 sedi operative e 700 operatori specializzati, formati per dare risposte qualificate alle esigenze di tutela, assistenza e consulenza in ambito sociale e previdenziale. L'obiettivo di "Inac in piazza per te" è anche quello di rafforzare la conoscenza e la fiducia dei cittadini nei confronti del Patronato ed essere in presa diretta con le loro esigenze per continuare a tutelarli mettendoli al centro della propria attività.