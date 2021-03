Cia Puglia, agricoltori favorevoli a impianto Sorgenia a Terlizzi purché rispetti ambiente e territorio

“L’olivicoltura è il cuore dell’economia di questo territorio e non possiamo perdere l’opportunità di aprirci al futuro mantenendo invariati i nostri valori: rispetto, salvaguardia, tutela e valorizzazione dell’ambiente e amore per la nostra terra che nutre migliaia di famiglie. Per questo siamo favorevoli allo sviluppo delle nuove tecnologie e del riutilizzo degli scarti di olivicoltura e floricoltura, purché sia rispettato l’ambiente e tutti i vincoli paesaggistici dell'intera area individuata per realizzare l'investimento – ribadisce Giuseppe De Noia, responsabile dello Sviluppo Organizzativo della Cia Levante – Per questo motivo chiediamo l’istituzione di un comitato tecnico scientifico di sorveglianza, composto da esponenti di associazioni agricole e ambientaliste riconosciuti dalle istituzioni, per controllare questo che potrebbe essere un processo virtuoso in grado di dare ancora più valore alle nostre produzioni”.

