CIA PUGLIA: DAL MINISTRO BELLANOVA PAROLE IMPORTANTI E IMPEGNO CONCRETO

“Noi lo stiamo dicendo da tempo. In tutta la Puglia, prima e durante l’emergenza Coronavirus, gli agricoltori continuano ad alzarsi all’alba e ad andare a lavorare, con la preoccupazione aggiuntiva di attuare tutte le misure di distanziamento e protezione per se stessi e per i propri dipendenti, in modo da continuare ad alimentare la filiera del cibo per tutti gli italiani costretti a stare a casa. In tutta umiltà, ma con la consapevolezza di chi suda e fa il proprio lavoro esponendosi a rischi enormi, crediamo che i ringraziamenti fatti oggi agli agricoltori dal Ministro Teresa Bellanova siano un riconoscimento più che giusto. Continuiamo a lottare per gli aiuti al comparto, per il sostegno alle aziende in crisi, per superare anche quest’altra emergenza senza precedenti”, ha aggiunto Carrabba. “Le nostre aziende agricole, i nostri agricoltori stanno affrontando l’emergenza con la dignità e la forza che ci caratterizzano”, ha concluso Carrabba.

