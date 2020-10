Cia Puglia e ANP: “Intollerabili ritardi nella cura degli anziani dopo l’emergenza Coronavirus”

Per il prossimo quinquennio chiedono alla Regione di rafforzare il Servizio Sanitario Regionale nel suo carattere pubblico e universalista; di concentrare la propria azione in primis su alcune priorità a sostegno delle politiche di prevenzione, delle cure primarie e dell’assistenza domiciliare; di assicurare uniformità nell’accesso e nell’erogazione delle prestazioni e dei servizi nel rispetto dei principi fondamentali del SSN: universalismo dell’assistenza, uguaglianza di accesso, e solidarietà; di rendere fruibili, in primo luogo, i servizi agli anziani, ai diversamente abili, alle persone affette da cronicità, agli abitanti delle zone interne e svantaggiate, superando per tutti le liste di attesa per le visite specialistiche e gli interventi chirurgici; garantire l’assistenza socio-sanitaria in tutti i Comuni, le frazioni e le contrade della Puglia possibilmente H24 per 7 giorni la settimana; l’attuazione concreta dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza per accrescere e migliorare una risposta diffusa ai nuovi bisogni di salute dei cittadini.

