Cia Puglia: “Lavori di pulizia e manutenzione dei canali affidati alle aziende agricole”

Cia Puglia ha espresso apprezzamento per la condivisione delle azioni che sta distinguendo il commissario Borzillo sin dal suo insediamento avvenuto appena 20 giorni fa, e per il modo di avvicinare gli agricoltori alla gestione consortile. Da sempre gli agricoltori sono i primi custodi del territorio e il presidio delle campagne e i consueti lavori svolti sui territori dalle imprese agricole servono a contenere fenomeni di dissesto idrogeologico. Quindi questa possibilità di far eseguire tali lavori alle imprese agricole contribuisce a incrementare la salvaguardia del territorio e a potenziare la difesa idraulica dello stesso. E contribuisce anche alle azioni di contenimento e contrasto alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa. Auspichiamo che l’esperienza di coinvolgimento delle imprese agricole che sta per partire sul territorio del Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia venga al più presto estesa anche agli altri territori. Come auspichiamo che questo modo di concertare le azioni intrapreso dal commissario Borzillo venga anche attuato per risolvere le problematiche degli anni passati, legate agli avvisi di pagamento del Contributo di Bonifica, codice 630, difesa Idraulica, e per dare vita ad una riforma complessiva dei consorzi ormai necessaria.

