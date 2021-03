Cia, Scanavino ci riprova con Uci e Aic? Serpillo: se ne riparla con prossima governance. Santoianni: fuori discussione

Tentata campagna acquisti per il presidente uscente della Cia Dino Scanavino? Da quanto apprende AGRICOLAE Scanavino ha inaugurato un ciclo di incontri con i presidenti di alcune organizzazioni agricole non aderenti ad Agrinsieme.

Già in passato la Cia tentò di accorpare i propri Centri di assistenza agricola con l'Unione Coltivatori italiani di Mario Serpillo e con l'Associazione Italiana Coltivatori di Giuseppino Santoianni. Ma le cose non andarono per il verso giusto male e se Santoianni si sfilò subito dall' "affare", Serpillo si alzò dal tavolo quasi al momento della firma quando si rese conto - documenti alla mano - che tutta la gestione sarebbe passata in mano Cia.

Ora Scanavino ci riprova? AGRICOLAE ha inviato una serie di domande a Scanavino, a Serpillo e a Santoianni.

Alla domanda se l'Uci può essere interessata a entrare, in qualche modo, in società con la Cia, Serpillo ha risposto che "l'Unione Coltivatori Italiani per il momento va avanti per conto suo". E alla domanda se l'Uci sarebbe disposta ad avviare un processo di partnership con la Cia, Serpillo ha risposto che "gran parte delle scelte vengono condizionate dalla storia che le precede. E in questo caso la risposta viene da sé: non ci sono al momento le condizioni". Serpillo non esclude poi un possibile coinvolgimento con la prossima governance della Cia, con cui potrà essere possibile ricominciare daccapo su un percorso possibile".

AGRICOLAE ha chiesto anche a Santoianni se sarebbe disposto ad entrare, in qualche modo, in società con la Cia: "Ho già detto no una volta e ribadisco no. Non per una questione di principio ma perché credo che l'Aic abbia una sua storia e che questa debba essere conservata nel tempo", ha risposto.

E alla domanda se l'Aic sarebbe disposta ad avviare un processo di partnership con la Cia, Santoianni ha precisato: "No perché ho già avuto una storia negativa, per quanto riguarda il patronato, con altre sigle sindacali. Posso essere a disposizione per un discorso di collaborazione politico-sindacale, ma non intendo minimante parlare né di unione né di partnership sui patronati o altri organismi delle sigle come Caa, Caf e etc.." ha concluso.

AGRICOLAE ha inviato richiesta anche a Dino Scanavino, ma per ora non ha ricevuto risposta.

Da quanto si apprende sembra ci sia un po’ di agitazione, all'interno della Cia, sulla questione Caa. Motivo per cui Scanavino starebbe incontrando i direttori e le associazioni interne alla stessa confederazione.