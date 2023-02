Cia, Sicolo: agricoltura vuole contribuire a crescita economica d sociale ma rispettare filiere. VIDEOINTERVISTA

"Bisogna rafforzare le filiere, ma di tutte le produzioni, vedi grano, olio e ortofrutta e c'è bisogno che il valore del prodotto venga distribuito per l'intera filiera, partendo dalla produzione e tenendo conto quelli che sono. Perché l'agricoltura è l'unico settore dove i prezzi dei prodotti vengono fatti altrove".

Così ad AGRICOLAE Gennaro Sicolo, vice presidente COI, in occasione di “Agricolture al centro”, la IX Conferenza economica organizzata da Cia-Agricoltori Italiani.

"Se non facciamo questo l'Italia non avrà uno sviluppo e questa mattina lavoreremo i programmi che abbiamo presentato all'attenzione delle istituzioni. Vogliamo fare la nostra parte nella crescita economica e sociale del nostro Paese, quindi le filiere devono avere quella coesione di rispetto reciproco. Ad esempio la questione ultima che è rimbalzata sul TAR del Lazio: ci sono state quattro aziende che fanno parte di Filiera Italia che hanno fatto ricorso per non inserire nelle etichette l'origine del prodotto. Allora qui ci dobbiamo capire: o questi strumenti, queste aggregazioni, servono per far crescere l'economia agricola e del sistema Paese se si vuole continuare a fare il made in Italy, invece di approvvigionarsi di prodotti esteri e farli passare come prodotti italiani. È ora che si mette il punto e si discute su tutta l'intera filiera. Perché noi non staremo con le mani in mano, faremo la nostra parte e chiederemo al Governo di intervenire in maniera pesante su queste questioni".