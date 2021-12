Cia: solidarietà a ministro Patuanelli

La Cia- agricoltori italiani è al fianco del MInistroStefano Patuanelli, dopo aver ricevuto minacce da parte di gruppi riconducibili a posizioni no vax. ‘’In un momento in cui il Covid non molla la presa e il paese e’ piombato nuovamente in una situazione di emergenza sanitaria - sottolinea il Presidente di Cia, Dino Scanavino - le minacce al Ministro Patuanelli sono da condannare fermamente e da respingere con forza. Colpire così il Ministro Patuanelli vuol dire non riconoscere il ruolo centrale dell’agricoltura e l’impegno delle aziende agricole che non hanno fatto mai mancare il cibo dagli scaffali anche nei giorni piu difficili della pandemia e della chiusura di tutti i servizi’’. La Cia- agricoltori italiani si schiera accanto al Ministro Patuanelli, contro questi fatti deprecabili e destabilizzanti, in un Paese nel quale le Istituzioni e le associazioni imprenditoriali combattono con tutte le armi e anche con i vaccini dunque, l’emergenza sanitaria in modo unito.

