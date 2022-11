Cia Toscana, Degustando la Toscana: il meglio della produzione agricola toscana sulle tavole dei consumatori

Degustazioni guidate, show cooking e laboratori rivolti ai consumatori, con l’obiettivo di promuovere le produzioni agricole di qualità toscane, per una maggiore conoscenza e consumo. Su tutti i prodotti Dop e Igp (sono 31 in Toscana solo quelli legati al food, vini esclusi); e poi i prodotti STG (specialità tradizionale garantita), ma anche i Prodotti agricoli tradizionali (Pat) e di montagna e le produzioni da agricoltura integrata e agricoltura biologica.

Si chiama Degustando la Toscana, il progetto di Cia Toscana – cofinanziato dalla Regione Toscana - che propone 18 iniziative territoriali per valorizzare le filiere agricole locali, attraverso iniziative negli agriturismi, nei mercati e nelle Botteghe della Spesa in Campagna.

Progetto presentato oggi a Firenze, proprio nel mercato contadino settimanale della Spesa in Campagna di Cia Toscana Centro, che si tiene ogni venerdì mattina al parterre di Piazza della Libertà.

“Un’iniziativa – spiega Valentino Berni, presidente Cia Agricoltori Italiani della Toscana – che vuole contribuire a far conoscere ancora meglio, le eccellenze della Toscana che finiscono sulle nostre tavole. E lo facciamo, insieme alla Regione Toscana, andando ad incontrare il consumatore finale, direttamente nelle tavole degli agriturismi e nei mercati contadini sempre più richiesti in tutto il territorio regionale. E’ importante promuovere un consumo locale e stagionale, sempre più consapevole; favorire ed incentivare inoltre il ruolo della filiera corta nel mercato agroalimentare”.

Le iniziative si svolgeranno in tutta la Toscana dal 12 novembre al 13 dicembre: “In totale saranno 10 degustazioni guidate da esperti nei mercati e botteghe – spiega il direttore Cia Toscana Giordano Pascucci – in cui i consumatori saranno accompagnati alla scoperta del prodotto e del processo agricolo produttivo. Oltre alla illustrazione dei marchi di tutela. Mentre negli agriturismi si svolgeranno altre 8 iniziative: show cooking in cui cuochi potranno valorizzare nel piatto i prodotti locali e tradizionali, per esaltare sapori e qualità nutrizionali”.

In crescita i mercati contadini della Spesa in Campagna (il marchio Cia della vendita diretta) e le Botteghe: sono 40 in tutta la Toscana, molti sono mercati settimanali che rappresentano un appuntamento fisso per i cittadini consumatori, e qualche Bottega, aperta tutta la settimana e gestita direttamente dagli agricoltori.

Sono molte le potenzialità degli agriturismi in Toscana: 4.900 strutture (1.500 associate Cia), di queste si può mangiare in 275 strutture (servizio “mezza pensione”) e 184 (pensione completa), oltre agli agriturismi aperti al pubblico esterno, ad esempio per la cena. In totale la capacità complessiva di pasti è di oltre 60mila. La prima provincia per erogazione pasti in agriturismo è Siena con 13.400; quindi Grosseto con 11.830 e Firenze con 10.097.

Il calendario completo degli appuntamenti di Degustando la Toscana:

Sabato 12.11 – Arezzo - AgrieTour - ore 10-12

Venerdì 18.11 – Firenze - Mercato Parterre - ore 10

Martedì 22.11 - Siena - Bottega della Spesa in Campagna – 16.30 - 19

Venerdì 25.11 - Firenze - Casina Olivart – ore 10

Venerdì 25.11 – Grosseto - Agriturismo Il Duchesco - ore 13

Sabato 26.11 - Firenze - Mercato Alberti – ore 10

Martedì 29.11 – Livorno - Agriturismo Quattro Lune – ore 10

Mercoledì 30.11 – Pontedera (Pi) – Mercato – ore 10

Mercoledì 30.11 – Lucca – Mercoledìbio – ore 14.30

Mercoledì 30.11 - Siena - Bottega della Spesa in Campagna – ore 16.30 - 19

Venerdì 2.12 – Firenze - Mercato Parterre – ore 10

Venerdì 2.12 – Grosseto - Agriturismo Le Spighe – ore 11

Sabato 3.12 – Pietrasanta (Lu) – Mercato – 8.30 - 11

Sabato 3.12 – Uzzano (Pt) - Agriturismo La Costa – 14.30

Martedì 6.12 – Tarasco (Ms) - Agriturismo Vecchia Cascina – ore 11 - 13

Lunedì 12.12 – Arezzo - Agriturismo Cuprena (pomeriggio)

Lunedì 12.12 – Siena - Bottega della Spesa in Campagna – ore 16.30 - 19

Martedì 13.12 – Castelnuovo Berardenga (Si) - Agriturismo Palazzetti - ore 19