Cia Toscana: Festa per 500 nel Mugello con ANP Cia. Più servizi per gli anziani nelle aree rurali

Partecipazione, condivisione e momenti di riflessione all’undicesima Festa Interregionale del Pensionato organizzata dall’Anp Cia di Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria, che si è svolta nel fine settimana, con eventi e appuntamenti a Borgo San Lorenzo e a Scarperia, nel cuore del Mugello, in provincia di Firenze.

L’iniziativa – che ha visto la partecipazione di oltre 500 persone, oltre alle istituzioni locali e i rappresentati Cia – ha avuto il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Borgo San Lorenzo e del Comune di Scarperia e San Piero.

Fra gli interventi quello di Serena Spinelli, assessore alle politiche sociali della Regione Toscana, del presidente di Cia Toscana Valentino Berni, del presidente Cia nazionale Cristiano Fini e del vicepresidente nazionale Luca Brunelli e del presidente nazionale di ANP Cia, Alessandro Del Carlo.

Grande interesse per la tavola rotonda “Disuguaglianze nelle disuguaglianze. Gli anziani nelle aree rurali”, che, come ha evidenziato il presidente ANP Cia Toscana Enrico Vacirca, persistono in modo maggiore nelle aree rurali.

Anche nel Mugello restano ancora importanti le attività agricole e zootecniche con annessi tutti i problemi storici ed economici di questo, ora più che mai. “E come molti dei territori rurali ci sono delle disuguaglianze di cittadinanza – ha sottolineato Vacirca -, difficoltà nella mobilità, nei trasporti, nella connessione, nell’emergenza-urgenza, e gli anziani sono quelli che più soffrono di queste disuguaglianze, argomento della tavola rotonda di oggi.

Perfino nelle pensioni perché nelle aree rurali sono concentrate le pensioni al minimo

Per tutto questo abbiamo scelto di fare la Festa in un’area, un’area che non è stata snaturata, nonostante tutto, dalle grandi strutture, ma una festa come questa si può fare anche in un’area rurale senza megastrutture ma con le risorse che ha sul territorio, i luoghi dove mangeremo, o nei territori vicini dove dormiremo.

Un territorio che trova valori e si promuove con quello che è la sua tradizione, con quello che ha di patrimonio culturale, economico sociale è il legame che conta” ha concluso il presidente ANP regionale.

Non sono mancati momenti conviviali e di intrattenimento, nonché la solidarietà che è nel dna di ANP Cia Toscana: un legame di solidarietà con le giovani generazioni che hanno problematiche, la donazione all’Ospedale Pediatrico Meyer, mentre il cibo avanzato verrà donato chi ne necessita.