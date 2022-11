Cia Toscana. La Pac 2023-2027 a poche settimane dall’entrata in vigore. Focus di Cia a Firenze su agricoltura toscana, giovedì 1 dicembre

Un focus sulla nuova PAC a poche settimane dall’entrata in vigore. “Il Piano Strategico della Pac 2023-2027” è il titolo dell’incontro organizzato da Cia Agricoltori Italiani della Toscana, in programma, domani, giovedì 1 dicembre (inizio ore 9.15) a Firenze, AC Hotel Firenze, Via Luciano Bausi, 5.

Con il 1° gennaio 2023 – spiega la Cia Agricoltori Italiani della Toscana – prende il via la nuova stagione della Politica agricola comune (Pac), che nelle ultime settimane ha definito - con il Piano strategico nazionale (Psn) - le regole generali che resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2027. Il nuovo contributo Pac è piuttosto articolato, ma ciascun imprenditore potrà trovare le migliori opportunità in base alla propria realtà aziendale. Fra i punti della nuova Paca una garanzia di reddito per gli agricoltori; una decisa (e maggiore al passato) tutela dell’ambiente attraverso l’applicazione di eco-schemi, concordati a Bruxelles e declinati negli Stati membri d’intesa con le Regioni, e la condizionalità sociale.

PROGRAMMA

Apertura dei lavori a cura di Cia Agricoltori Italiani della Toscana.

Interventi

“I principali contenuti ed obiettivi dal Piano Strategico” a cura di Domenico Mastrogiovanni, Area Economica Cia Agricoltori Italiani;

“Focus su aiuti diretti” di Sonia Miloud, responsabile Caa Centro Cia;

"Stato avanzamento PSR Toscana 2014-2022 e i contenuti del complemento di programma della Regione Toscana nell’Ambito del Piano Strategico Nazionale” di Sabina Borgogni, Autorità Gestione PSR della Toscana;

“Le attività e gli strumenti applicativi del Caa per un adeguato supporto di consulenza alle Imprese” di Graziano Scardino, presidente Caa Cia Agricoltori Italiani.

Conclusioni a cura di Valentino Berni, presidente Cia Toscana.