CIA, VACONDIO (FEDERALIMENTARE): FONDAMENTALE TENERE IN PIEDI CANALE HORECA CON INVESTIMENTI A FONDO PERDUTO

“Abbiamo, con tutto il sistema agroalimentare, mantenuto una situazione che poteva diventare pericolosa. Ci si è reso conto che il cibo non è scontato abbiamo fatto un gran lavoro” dichiara Ivano Vacondio, presidente Federalimentare, durante il webinar Cia.

“L’industria alimentare con la chiusura dell’horeca ci ha messo in una difficoltà pazzesca, perdiamo mediamente il 30% del fatturato e in redditività ancora di più, perché l’export è ciò che ci permetteva di avere guadagni.

La macchina si è rimessa in moto molto lentamente purtroppo. Dobbiamo sostenere il canale dell’horeca per tre o quattro mesi con dei fondi perduti, perché quello che è stato messo in atto finora non serve a niente.

Se riusciamo a tenere in piedi questo canale già nel 2021 possiamo riprendere il nostro importante ruolo sui mercati esteri” prosegue.

“Si tratta di un investimento perché se una mensa o un ristorante chiude poi non riapre più, è dunque un interesse nazionale. Possiamo riprendere l’autostrada sui mercati esteri, nei quali vendiamo un prodotto di eccellenza che ci viene riconosciuto in tutto il mondo e che nemmeno i dazi possono frenare.

Le risorse per tutti non ci sono ma fondamentale è investire nel canale horeca per tenerlo in piedi” conclude Vacondio.

