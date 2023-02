Cia, Vincenzi (Anbi): fondamentale gestire cambiamenti climatici e lavorare a piano invasi con territori. Agricoltura non è nemica dell’ambiente

“Nel 2022 abbiamo vissuta una delle annate più difficili sulla disponibilità delle acque ma non è solo un fenomeno emergenziale. Negli ultimi anni abbiamo avuto un grande numero di calamità, dal 2012 ad oggi abbiamo subito le sette siccità più drammatiche del paese. Ancora oggi il Po è in crisi e ci preoccupa. C’è poi la mancanza del manto nevoso e della quantità dell’acqua in falda in tutto il territorio italiano, questo porta ad una veloce desertificazione. Dobbiamo gestire allora il cambiamento climatico.”

Così Francesco Vincenzi, presidente ANBI nel corso di “Agricolture al centro”, la IX Conferenza economica organizzata da Cia-Agricoltori Italiani.

“La mitigazione è fondamentale, occorre gestire velocemente l’adattamento ai cambiamenti climatici. Serve sostenibilità ambientale, economica e sociale, senza lasciare nessuna indietro.

Il nostro paese non è stato fermo, abbiamo lavorato a molte infrastrutture, facendo investimenti importanti. Serve un piano strategico per trattenere acqua piovana. Vogliamo che il piano invasi e laghetti si faccia in coordinazione coi territori, parlando alla popolazione e ricordando che l’agricoltura non è nemico dell’ambiente e che non consuma acqua.”