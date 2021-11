Cibi ultraprocessati provocano ischemie e infarti. Lo scriveva il fondatore del Nutriscore nel 2019 che ora rilancia con una black label per salvare il sistema. LO STUDIO

I partecipanti hanno completato una serie di cinque questionari relativi alle caratteristiche sociodemografiche e dello stile di vita (per esempio, sesso, data di nascita, occupazione, livello di istruzione, stato di fumatore, numero di figli), all'antropometria (altezza, peso), alle assunzioni alimentari, all'attività fisica (questionario internazionale di attività fisica a sette giorni validato), e allo stato di salute (per esempio, storia personale e familiare di malattie, trattamento farmacologico).

I partecipanti sono stati inoltre invitati a completare una serie di tre registrazioni dietetiche 24 ore non consecutive e convalidate sul web e ogni sei mesi (per variare la stagione di completamento), assegnate in modo casuale su un periodo di due settimane (due giorni della settimana e un giorno del fine settimana). In questa analisi prospettica, è stata fatta la media delle assunzioni dietetiche medie delle registrazioni dietetiche di 24 ore disponibili durante i primi due anni di follow-up di ciascun partecipante (≤15 registrazioni) e le abbiamo considerate come assunzioni dietetiche abituali di base. Le registrazioni dietetiche di 24 ore autosomministrate sul web sono state testate e convalidate sia rispetto a un'intervista da parte di un dietista esperto sia rispetto ai biomarcatori ematici e urinari. I partecipanti hanno utilizzato l'interfaccia web dedicata per registrare tutti gli alimenti e le bevande consumati durante un periodo di 24 ore per ciascuno dei tre pasti principali (colazione, pranzo e cena) e per qualsiasi altra occasione alimentare.

Sono state calcolate le assunzioni medie giornaliere di alcol, micronutrienti, macronutrienti ed energia utilizzando il database della composizione degli alimenti NutriNet-Santé, che contiene più di 3300 articoli diversi. Le quantità consumate da piatti composti sono state stimate utilizzando ricette francesi convalidate da professionisti della nutrizione. L'assunzione di sodio è stata valutata attraverso un modulo specifico incluso nelle registrazioni delle 24 ore, tenendo conto del sodio nativo negli alimenti, del sale aggiunto durante la cottura e del sale aggiunto nel piatto. Questo metodo è stato convalidato rispetto ai biomarcatori di escrezione urinaria del sodio.

Per evitare qualsiasi modifica dei comportamenti alimentari, non sono stati trasmessi dati individuali ai partecipanti, né sono stati dati consigli. Abbiamo solo fornito informazioni generali sui risultati scientifici dello studio.

Estensione e scopo della lavorazione degli alimenti



Tre dietisti addestrati hanno classificato gli alimenti e le bevande della tabella di composizione NutriNet-Santé in uno dei quattro gruppi alimentari di NOVA, in base all'estensione e allo scopo della lavorazione industriale degli alimenti.

Un comitato di specialisti in epidemiologia nutrizionale - tre dietisti e cinque ricercatori - ha poi rivisto la classificazione. Nel caso di incertezza su un alimento o una bevanda, i ricercatori hanno raggiunto un consenso basato sulla percentuale di alimenti fatti in casa e artigianali rispetto alle marche industriali di alimenti lavorati e ultra lavorati riportati dai partecipanti. Questo studio si è concentrato principalmente sul gruppo NOVA di alimenti ultra-lavorati. Questo gruppo comprende pane e panini confezionati prodotti in serie, snack confezionati dolci o salati, dolciumi e dessert industrializzati, bibite e bevande zuccherate, polpette di carne, pollame e pepite di pesce, e altri prodotti a base di carne ricostituiti trasformati con l'aggiunta di conservanti diversi dal sale (es, nitriti), noodles e zuppe istantanee, pasti pronti congelati o a lunga conservazione, e altri prodotti alimentari composti principalmente o interamente da zucchero, oli e grassi, e altre sostanze non comunemente usate nelle preparazioni culinarie, come oli idrogenati, amidi modificati e isolati proteici. I processi industriali includono in particolare l'idrogenazione, l'idrolisi, l'estrusione, lo stampaggio, il rimodellamento e la pre-lavorazione tramite frittura.

E poi ancora: Agenti aromatizzanti, coloranti, emulsionanti, umettanti, dolcificanti non zuccherini e altri additivi cosmetici vengono spesso aggiunti a questi prodotti per imitare le proprietà sensoriali degli alimenti non lavorati o minimamente lavorati e delle loro preparazioni culinarie, o per mascherare le qualità indesiderabili del prodotto finale.

Nel gruppo ultra-lavorato sono stati inclusi anche alimenti e bevande che non rientravano nei tre gruppi NOVA per gli alimenti non lavorati o minimamente lavorati: (alimenti di base freschi, secchi, macinati, refrigerati, congelati, pastorizzati o fermentati come frutta, verdura, legumi, riso, pasta, uova, carne, pesce o latte), ingredienti culinari trasformati (sale, oli vegetali, burro, zucchero e altre sostanze estratte dagli alimenti e utilizzate nelle cucine per trasformare gli alimenti non trasformati o minimamente trasformati in preparazioni culinarie) e alimenti trasformati (verdure in scatola con aggiunta di sale, frutta secca zuccherata, prodotti a base di carne conservati solo mediante salatura, formaggi e pane fresco non confezionato, e altri prodotti fabbricati con l'aggiunta di sale, zucchero o altre sostanze del gruppo "ingredienti culinari trasformati"). Sono state usate ricette standardizzate per identificare e disaggregare le preparazioni alimentari fatte in casa e artigianali, ed è stata applicata la classificazione NOVA agli ingredienti.

Accertamento dei casi

Ai partecipanti è stato chiesto di segnalare gli eventi sanitari più importanti attraverso il questionario sanitario annuale, un questionario di check-up ogni tre mesi, o in qualsiasi momento attraverso un'interfaccia specifica sul sito web dello studio. Sono poi stati invitati i partecipanti a fornire le loro cartelle cliniche (ad esempio, diagnosi, ricoveri ospedalieri, rapporti radiologici, elettrocardiogrammi) e, se necessario, i medici dello studio hanno contattato i medici dei partecipanti o le strutture mediche (clinica, ospedale o laboratorio) per raccogliere ulteriori informazioni. Un comitato di medici dello studio ha poi rivisto i dati medici per convalidare eventuali eventi sanitari importanti. Le famiglie o i medici dei partecipanti sono stati contattati quando non c'era stata alcuna risposta al sito web dello studio per più di un anno. Questo processo ha costituito la principale fonte di accertamento dei casi nella coorte. Il nostro team di ricerca è stato autorizzato dal Consiglio di Stato (n. 2013-175) a collegare i dati delle nostre coorti basate sulla popolazione generale alle banche dati medico-amministrative dell'assicurazione sanitaria nazionale (SNIIRAM). Così, per i partecipanti che hanno fornito il loro numero di sicurezza sociale (n=50 240), sono stati collegati i loro dati ai database medico-amministrativi del SNIIRAM, limitando il potenziale bias da coloro che non avevano segnalato il loro CVD agli investigatori dello studio. Una bassa percentuale di partecipanti (1,7%) è emigrata e non era coperta dal SNIIRAM. Infine, per identificare i decessi e i casi di CVD potenzialmente mancati per i partecipanti deceduti, abbiamo collegato i dati al CépiDC, il registro nazionale francese di mortalità per cause specifiche, che include date e cause di morte. Questo registro è accessibile a tutti i cittadini francesi, senza autorizzazione specifica o numero di identificazione. Sono stati classificati i casi di CVD utilizzando i codici ICD-CM (classificazione internazionale delle malattie - modifica clinica, decima revisione). Il presente studio si è concentrato sui primi casi incidenti di ictus (I64), attacco ischemico transitorio (G45.8 e G45.9), infarto miocardico (I21), sindrome coronarica acuta (I20.0 e I21.4), e angioplastica (Z95.8) verificatisi tra l'inclusione e gennaio 2018.

Analisi statistica

Fino all'11 gennaio 2018, sono stati inclusi 105.159 partecipanti senza CVD al basale e che hanno fornito almeno due registrazioni dietetiche valide di 24 ore durante i primi due anni di follow-up (fig 1). Per ogni partecipante, abbiamo calcolato la proporzione (%) di alimenti ultra-lavorati nel peso totale di cibi e bevande consumati (g/giorno). Questo è stato determinato creando un rapporto di peso piuttosto che di energia per tenere conto degli alimenti trasformati che non forniscono energia (ad esempio, bevande dolcificate artificialmente) e dei fattori non nutrizionali legati alla trasformazione degli alimenti (ad esempio, contaminanti neoformati, additivi e alterazioni della struttura degli alimenti crudi). È stata eseguita anche un'analisi di sensibilità ponderando la variabile ultra-lavorata per l'energia (%Kcal/giorno) invece che per il peso. Per tutte le covariate eccetto l'attività fisica, il 5% o meno dei valori erano mancanti e sono stati imputati al valore modale (per le variabili categoriche) o mediano (per le variabili continue).

Per l'attività fisica, la proporzione di valori mancanti era più alta (14%) perché avevamo bisogno di risposte a tutte le domande dell'International Physical Activity Questionnaire per calcolare il punteggio. Per evitare l'imputazione massiccia per un numero non trascurabile di partecipanti o l'esclusione di quelli con dati mancanti e il rischio di bias di selezione, abbiamo incluso una classe mancante nei modelli per questa variabile (analisi principale). Tuttavia, abbiamo anche testato l'analisi dei casi completi e l'imputazione multipla nelle analisi di sensibilità: l'imputazione multipla per i dati mancanti è stata eseguita utilizzando il metodo MICE con specificazione completamente condizionata (20 set di dati imputati) per l'esito e per diverse covariate: livello di istruzione (5,0% di dati mancanti), livello di attività fisica (13,9% di dati mancanti), e indice di massa corporea (0,6% di dati mancanti). I risultati sono stati combinati tra le imputazioni in base alle regole di combinazione di Rubin utilizzando la procedura PROC MIANALYZE di SAS.