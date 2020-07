CIBO ACQUA E TERRA PUNTI CHIAVE DI UN NUOVO PROGETTO PER L’ITALIA – SUSANNA CENNI DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA CAMERA AD ASSEMBLEA ANBI

“Oggi ci troviamo in un momento che non ci aspettavamo, l’epidemia ha prodotto danni enormi, però abbiamo risorse, che un anno fa non avremmo mai immaginato di aver a disposizione. Dobbiamo usarle bene, non possiamo permetterci di sprecarle, nè di non essere pronti; inoltre dobbiamo aver ben presente il futuro. È giusto semplificare, ma non possiamo rinunciare ad uno staff efficiente. Da un lato dobbiamo innovare e investire sulla ricerca, dall’altro serve un modello culturale chiaro. Cibo, acqua e terra devono essere i punti chiave e devono essere interconnessi, non si può più aspettare! Questi mesi difficili hanno cambiato tante cose e fatto emergere le priorità: la sanità e il cibo. Il sistema ha retto, l’approvvigionamento alimentare è stato garantito; per quanto riguarda la sanità sono stati fatti progetti per il futuro, ma servono anche progetti innovativi per l’agricoltura. Serve una visione ambiziosa e innovativa! I Consorzi di bonifica ed irrigazione sono degli strumenti fondamentali per raggiungere questi obiettivi. Servono sistemi economici e sociali territoriali forti. Le parole chiave sono: coraggio, idee chiare e coerenza."

