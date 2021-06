Cibo, Giansanti a “Buono!” Le esperienze delle imprese italiane”: Italia leader per qualita’ e cultura agroalimentare

“Per portare avanti il sistema Italia è fondamentale avere un agroalimentare in grado di far fronte al bisogno di cibo. L’incremento demografico della popolazione mondiale, che arriverà a 10 miliardi nel 2050 raddoppiando in 60 anni, insieme alla crescita del reddito pro capite, spinge inevitabilmente a mangiare di più. E, a meno che non si scelga di alimentarsi con cibo sintetico, l’agricoltura deve puntare sull’incremento produttivo qualitativo e quantitativo, preservando le risorse naturali. Questa è la prima sfida da vincere insieme a quella per la sovranità alimentare. Fondamentale è il ruolo della ricerca e dell’innovazione per accompagnare il progresso dell’agricoltura e la produzione di cibo di qualità, ma va anche considerato un prezzo equo da riconoscere ai produttori. E’ in atto una tendenza a demonizzare il cibo e la dieta mediterranea che va combattuta insieme, in primis, con il sistema dell’etichettatura. Non dobbiamo fare passi indietro o trovare compromessi al ribasso sul Nutrinform Battery, ne va di mezzo il futuro dell’alimentazione basata proprio sulla dieta mediterranea, che rappresenta la nostra cultura alimentare da tutelare e proteggere”. Questo il contributo del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti a “Buono! Le esperienze delle imprese italiane” - nell’ambito dell’evento “Il Buono! della dieta mediterranea e dell’agrifood italiano verso il Food Systems Summit. Storie italiane di agricoltura, territori e cibo sostenibili” - organizzato da MaKer Faire Rome, in vista del Summit di settembre a New York, che sarà preceduto da un pre vertice a fine luglio a Roma.

