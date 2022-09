Cibo per la Mente alla Biotech Week 2022: due webinar con i protagonisti della filiera agroalimentare per parlare di agricoltura, ricerca e di un futuro che già c’è

In che modo l’innovazione vegetale può contribuire a superare l’emergenza del calo della produzione cerealicola italiana? Cosa si aspetta l’agricoltura dalle New Genomic Techniques (NGTs), quali risposte può garantire la ricerca e quali sono i freni normativi? I rappresentanti della filiera agroalimentare ne discuteranno nel corso di due webinar che si svolgeranno il 28 e il 30 settembre, all’interno della Biotech Week 2022.

Mercoledì 28 settembre alle 11 è in programma il Talk “Emergenza cereali: un futuro possibile grazie alla ricerca”. Il webinar si focalizzerà sulle opportunità e le risposte offerte dalle NGTs per superare il problema del calo della produzione cerealicola italiana e avrà come punto di partenza l’appello dello scorso luglio fatto dalla filiera zootecnica e alimentare alla politica. Al Talk prenderanno parte Lea Pallaroni, Direttore Generale Assalzoo, Fabio Manara, Presidente COMPAG, e Giuseppe Carli, Vicepresidente Assosementi.

“Quali piante coltiveremo domani? Tra richieste delle filiere, opzioni genetiche e restrizioni normative” è il titolo del Talk che si svolgerà venerdì 30 settembre alle 11.30. Elena Sgaravatti, Vicepresidente Federchimica - Assobiotec, Enrico Fravili, Responsabile tecnico dei settori produttivi Copagri, e Luigi Cattivelli, Direttore Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica del CREA si confronteranno sui bisogni della filiera agroalimentare italiana, lo stato della ricerca sulle NGTs e i limiti normativi che frenano lo sviluppo e l’implementazione di questi preziosi strumenti.

I webinar in programma durante la Biotech Week fanno parte del ciclo di incontri con la filiera agroalimentare italiana promossi da Cibo per la mente, il Manifesto per l’innovazione in agricoltura sottoscritto da 15 associazioni (Aisa, Agrofarma, API, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobiotec, Assofertilizzanti, Assosementi, Compag, CIA, Confagricoltura, Copagri, UNAItalia, Uniceb).

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom ed è aperto a tutti. Per iscriversi basta cliccare su https://forms.gle/JTzx1m5U9b87Ufp8A.

La Biotech Week è un’iniziativa che si celebra in tutto il mondo dal 26 settembre al 2 ottobre. Sette giorni di eventi e manifestazioni, che animeranno anche tutto lo stivale, con l'obiettivo di diffondere la conoscenza sulle biotecnologie. Promotore e coordinatore della manifestazione a livello nazionale è Assobiotec (assobiotec.federchimica.it).