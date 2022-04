Cibo per la mente, Carrassi (Assitol): Olio di palma sicuro e sostenibile, valida alternativa a olio girasole. Approvvigionamento alimentare sia al centro della politica

“Siamo coinvolti in pieno da questa crisi a cominciare dal girasole, il cui 75% viene da Russia, Ucraina e Moldavia. È perciò chiaro che siamo in forte difficoltà, noi e tutta Europa. Qualcosa sta cominciando di nuovo ad arrivare ma la logistica è molto complicata.”

Così Andrea Carrassi, Direttore Generale Assitol, nel corso del webinar promosso da Cibo per la mente, il Manifesto per l’innovazione in agricoltura sottoscritto da 15 associazioni (Aisa, Agrofarma, API, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobiotec, Assofertilizzanti, Assosementi, Compag, CIA, Confagricoltura, Copagri, UNAItalia, Uniceb).

Le alternative sono l’olio di colza ma è poco e costa tanto. Poi c’è l’olio di soia ma non va bene per tutti i prodotti, mentre l’Olio di oliva non può rimpiazzare la mancanza del girasole. C’è infine l’olio di palma che in questi anni ha fatto grandi passi sul tema sostenibilità e può presentarsi come alternativa sul fronte dolciario.

Ci sono poi quotazioni molto alte per l’olio di soia e girasole, quasi 3mila euro a tonnellate. La crisi ha contribuito a innalzare tantissimo le quotazioni e questo si riflette su tutto il mercato.

Stiamo guardando al mercato americano e argentino ma si aggiungono qui altri costi, a partire dalla logistica, da sommare poi al caro energia. Il petrolio e il gas aumentano i nostri costi, così come la logistica, pensiamo al costo dei container ad esempio che complica tutta la situazione dell’export.”

Nel breve periodo bisogna far ripartire la filiera, occorre ragionare sull’abbassamento dell’iva per i prodotti agroalimentari a favore del carrello della spesa. C’è poi il tema dei costi energia, ma o aumentiamo i prezzi finali sul consumatore oppure andiamo in recessione. Adesso dobbiamo capire in che direzione andare, se verso l’inflazione o la recessione.

L’Olio di palma, con oltre 70 milioni tonnellate annue di produzione, può essere una alternativa valida all’olio di girasole. Sulla sostenibilità c’è una grande resa per ettaro, non c’è dunque un problema di sostenibilità reale. Importanti saranno però le certificazioni a garanzia della sostenibilità. Si sono poi stabiliti anche limiti ai contaminanti di processo, non ci sono dunque problemi di sicurezza alimentare.

Su green deal e farm to fork. Strategia Ue di produrre sempre di meno ci rende dipendenti da estero. Abbiamo poca superficie e poche pianure allora bisogna aumentare le rese ricorrendo all’innovazione. Tema fondamentale è sicurezza approvvigionamenti, da mettere al centro dell’agenda politica, un tema trascurato nel corso degli anni. Aumentare poi le rinnovabili e le biotecnologie, cominciando a sperimentarle in campo e non solo nei laboratori.