Cibo per la mente, Pallaroni, (Assalzoo): rivedere politica energetica sulle 700mila tonnellate di mais per bioenergie: spostarle ad un piano inferiore rispetto all’agricoltura

"Il primo problema nato dalla crisi è stato la la disponibilità delle materie prime, in particolare il mais, una coltura particolare fondamentale per i nostri animali. Dal 2005 siamo diventati carenti e importiamo il 50% dall'estero. Dopo le prime difficoltà nate dal conflitto, che ci portavano via il 15%, è il minacciato blocco dell'Ungheria, poi sbloccato dall'intervento dal governo. Oggi la situazione è leggermente migliorata, con un orizzonte di scorte di un paio di mesi. Avremmo rischiato di bloccare la filiera latte e quella zootecnica, ma l'emergenza a breve termine è stata evitata. Dobbiamo però trovare alternative e ci vuole tempo anche da un punto di vista della logistica. Rimangono ovviamente i problemi dei costi e c'è un problema di liquidità e di disponibilità finanziaria degli allevatori. La misura sui terreni è di medio periodo, ma sono misure che vanno approvate ora, altrimenti non riusciremmo a seminare. Da questa crisi dobbiamo capire come il mais sia fondamentale per le filiere, in particolare per quelle DOP. Nell'immediato le aperture alla coltivazione in aree a riposo sono positive, ma chiedere ad un agricoltore di coltivare in un momento di siccità può essere un problema. Serve però un ritorno alla sovranità alimentare, almeno per alcune colture strategiche, pur consapevoli che non potremo essere mai totalmente autonomi. Nel breve va rivista la politica energetica che dedica 700mila tonnellate di mais verso le bioenergie, che vanno messe su un piano inferiore. Tra le altre misure dell'immediato c'è da affrontare il problema della liquidità finanziaria. Non basta garantire solo il credito tramite il pubblico: l'alimentare mai come adesso ha bisogno di aiuto. Stiamo assistendo ad un aumento degli animali da latte, per compensare proprio la scarsità di fondi. Sulle semine non abbiamo un dato diretto, ma c'è un interesse e un aumento della richiesta, nonostante le incognite sui fertilizzanti. C'è però un bisogno di accesso di innovazione, tra cui le tecniche di evoluzione assistita (Tea). Proprio perché la superficie è costantemente in calo, dobbiamo aumentare le rese per ettaro. C'è poi l'aspetto dell'agricoltura di precisione".

Così Lea Pallaroni, segretario generale Assalzoo, in occasione dell'incontro Emergenza materie prime: olio, fertilizzanti, mangimi. Le proposte della filiera agroalimentare, organizzato da Cibo per la Mente il Manifesto per l'innovazione in agricoltura, sottoscritto da 15 associazioni della filiera italiana