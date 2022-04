Cibo per la mente, Toffoli (Assofertilizzanti): Su fertilizzanti problemi di liquidità per agricoltori. Lavorare per maggiore cooperazione filiera e per accordi libero scambio

“Ci sono fattori che non sono il sotto nostro controllo ed evidenti già prima della guerra, basti pensare al costo fertilizzanti. Poi si è aggiunta la guerra in Ucraina.

Nel post pandemia i mercati mondiali avevano ripreso i loro consumi, ma paesi come Cina, Egitto e Russia avevano cominciato a diminuire le esportazioni di fertilizzanti a uso interno, nel mentre aumentava la domanda globale.”

Così Giovanni Toffoli, Presidente Federchimica – Assofertilizzanti, nel corso del webinar promosso da Cibo per la mente, il Manifesto per l’innovazione in agricoltura sottoscritto da 15 associazioni (Aisa, Agrofarma, API, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobiotec, Assofertilizzanti, Assosementi, Compag, CIA, Confagricoltura, Copagri, UNAItalia, Uniceb).

“Come Italia importiamo tanto potassio da Russia e Bielorussia, quasi 50% importazioni ed oggi c’è un problema importante di approvvigionamento. Il Fosforo per il nostro paese viene dal nord Africa ma l’ammoniaca i paesi africani la devono importare dalla Russia e c’è dunque un legame forte.

Per quanto riguarda il mercato italiano il nostro è un lavoro stagionale, dunque gran parte delle importazioni sono già avvenute e per fosforo e potassio non vediamo problematiche. I costi sono però schizzati ed oggi abbiamo livelli record. Su azoto c’è stata una frenata in Ue di alcuni stabilimenti, ma questo è dovuto ai costi del gas. L’Italia sarà coperta per la prossima campagna ma c’è un problema di finanziamento, il problema è di liquidità non di disponibilità.

Nel breve periodo affrontare il tema dei costi energia deve essere una priorità. Poi occorre favorire gli accordi di libero scambio per andare ad approvvigionarsi da altri paesi.

Poi serve maggiore cooperazione con la distribuzione e gli altri anelli della filiera, perché se c’è un problema di liquidità allora occorre sostenere gli agricoltori nel far fronte a questa crisi, permettendo loro di approvvigionarsi sui fertilizzanti.

Bisogna spingere su innovazione ed economia circolare. Dobbiamo portare avanti l’innovazione, guardando con maggior enfasi a tutti i recuperi possibili, a partire dai reflui fino al fosforo.

Occorre poi spingere sull’agricoltura di precisione e rigenerativa per un uso più razionale dei nostri sistemi. La sicurezza alimentare rimane un tema centrale, dobbiamo aprire tavoli di consultazione con tutti gli attori a livello nazionale ed europeo. Non dobbiamo però perdere gli alti standard di sicurezza alimentare che caratterizzano le produzioni europee e specialmente italiane."