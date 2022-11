Cibo sintetico, Bergesio (Lega): togliere la denominazione “carne”, “latte” o “pesce” sull’etichettatura del cibo sintetico

“Carne in laboratorio, latte senza mucche e pesci che non hanno mai visto un mare, un lago o un fiume. Questo è lo scenario che vogliono imporci alcune multinazionali, arrivate a investire 366 milioni di dollari solo nel 2020 per la produzione di cibo in provetta.”

Così Giorgio Maria Bergesio, Lega, vicepresidente commissione Agricoltura nel corso del question time al Senato.

“Una follia. Innanzitutto per la salute pubblica, ma anche per la ricaduta drammatica in termini occupazionali nei settori agricolo e zootecnico.

Come LegaSalvini ci battiamo contro tutto questo, partendo da una proposta concreta: togliere la denominazione “carne”, “latte” o “pesce” sull’etichettatura del cibo sintetico.

Grazie al Ministro Lollobrigida per la risposta che conferma l’impegno del Governo contro gli alimenti in provetta e a sostegno del MadeInItaly.

Difendiamo la nostra splendida e genuina varietà alimentare e le migliaia di persone e imprese che la creano.”