Cibo sintetico, Caretta (FdI): carne di laboratorio e pesce finto proposte da rigettare

"Agli italiani il cibo sintetico proprio non va giù e hanno ragione a rigettare la proposta del cibo sintetico che sta facendo proseliti in alcuni ambienti europei. Il latte senza mucche, il pesce finto e la carne creata in laboratorio li lasciamo a chi ha interesse a produrli e venderli, ma in Italia no grazie. Bene ha fatto il ministro Lollobrigida a sostenere Coldiretti in questa battaglia di civiltà al fianco degli italiani. La tutela dei diritti dei consumatori e la difesa delle eccellenze agroalimentari italiane è la bandiera di questo governo che non intendiamo ammainare per favorire gli interessi delle lobbies straniere".

E' quanto dichiara l'on. Maria Cristina Caretta, vicepresidente della commissione Agricoltura a Montecitorio e deputata di Fratelli d'Italia