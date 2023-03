Cibo sintetico. Cerreto (FdI): ddl approvato vieta anche importazione

“Con il ddl approvato nell'ultimo CDM, il governo Meloni ha definito in maniera inequivocabile l'azione politica in tema di cibo sintetico. In Italia non si potrà produrre, importare e commercializzare . La nostra Nazione è stata la prima ad aver detto No al fake food. Il disegno di legge nasce dopo aver raccolto le istanze di associazioni di categoria, agricoltori, Regioni e Consigli comunali, di diverso colore politico, che hanno approvato provvedimenti contro gli alimenti prodotti in laboratorio. Richieste arrivate anche attraverso una raccolta firme e che il Governo Meloni ed il Ministro Lollobrigida hanno recepito perchè la salute pubblica viene prima di tutto. La politica dell'ascolto traduce in azioni ciò che i cittadini chiedono per il bene della comunità e Fratelli d'Italia, senza guardare il colore politico, non smetterà di agire in tal senso." Lo ha dichiarato l'on. Marco Cerreto Capogruppo Commissione Agricoltura