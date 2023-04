Cibo sintetico, Cerreto (FDI): in question time Lollobrigida ha chiarito in Italia è vietato produzione, commercializzazione, importazione

"L'Italia vieta la produzione, la commercializzazione e l' importazione di cibo sintetico, lo ha chiarito ancora una volta il Ministro Lollobrigida rispondendo in question time. Il divieto assoluto tende a tutelare la salute umana e salvaguarda tutto il comparto agroalimentare che fa della qualità il proprio punto di forza. Mi auguro davvero che non ci sia più strumentalizzazione sul tema che è ormai chiuso. Se ne facciano una ragione tutti coloro che da giorni scopriamo essere studiosi della materia e propagandisticamente tendono, senza riuscirci, a deviare un'azione politica chiara, esaustiva che ha come unico obiettivo la salvaguardia ed il benessere di tutti gli italiani." Lo ha dichiarato l'on. Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura dopo aver chiesto, in question time, al Ministro di chiarire la posizione del Governo sul cibo sintetico in modo da far tacere chi da giorni si diverte a confondere i cittadini che, al contrario, meritano di conoscere la verità.