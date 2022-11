Cibo sintetico, Lollobrigida: Chi vuole mangiare carne di laboratorio vada in Usa, noi difendiamo la qualità. Faremo opposizione in Ue, ma anche altri paesi contrari a fake meat

Finché la bistecca di laboratorio costa così tanta non mi preoccupa il consumo di massa. Ma vogliamo lanciare un un grido d’allarme perché potenzialmente corriamo il rischio di vedere sparire i nostri allevamenti, un asset economico e culturale strategico. L’pposizione la faremo in primo luogo in Europa e devo dire che c’è grande solidarietà in questa ottica.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del suo intervento a Corriere Tv – DataRoom con Milena Gabanelli.

“Non si può cancellare il nostro modello produttivo. Cercheremo quindi di convincere l’Europa a non fare questa scelta verso la carne sintetica, perché i nostri prodotti solo la nostra forza. La carne prodotta nei bioreattori non fa crescere l’economia italiana, noi ci basiamo sulla qualità.

Dobbiamo lavorare sulla massima sostenibilità evitando la dispersione d’acqua, ma per essere chiari le grandi dispersioni non sono imputabili all’allevamento. Bisogna tenere in piedi gli allevamenti in maniera sostenibile, ma difendendo la nostra economia e la nostra cultura. Chi vorrà mangiare carne prodotta nei bioreattori può andare negli Usa, in Europa spero che si continuerà a mangiare prodotti naturali. Lavoriamo sulla difesa della qualità.”