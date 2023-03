Cibo sintetico, Lollobrigida: Italia modello da seguire in Ue e nel mondo. L’ho ricordato oggi a ministro francese. VIDEOINTERVISTA

“Con il collega Schillaci abbiamo proposto al governo Meloni -che con entusiasmo ha approvato- un provvedimento a salvaguardia dei nostri cittadini dal rischio di vedere in commercio o sulle tavole un prodotto che non è stato testato adeguatamente. Un prodotto da laboratorio potenzialmente pericoloso per la salute, sicuramente pericoloso per le nostre produzioni agricole e zootecniche. Un rischio che mette in condizione tutti noi di salvaguardare il nostro modello di sviluppo, difendendo i nostri lavoratori, le nostre imprese e la nostra cultura che è legata anche alle produzioni enogastronomiche.”



Così ad AGRICOLAE il ministro Masaf Francesco Lollobrigida a margine della presentazione del ddl che vieta la produzione e l’immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici in Italia.

Non si tratta di una scelta tesa a difendere i prodotti italiani, ma di una scelta tesa a difendere il buon cibo di qualità. Non ci arrendiamo alla scelta di qualcuno che per risolvere il problema della sicurezza alimentare vuole produrre cibo di laboratorio, standardizzato e di cattiva qualità per poi diffonderlo ai più poveri, mentre i ricchi potranno continuare a mangiare bene. Come già avviene in alcuni paesi.

L’Italia deve essere sempre più una guida sui sistemi alimentari. In Europa vogliamo condurre questa partita, cercando di convincere sempre più colleghi. Oggi ne ho parlato col collega francese, al quale ho ricordato che l’area del mediterraneo ha insegnato al mondo quella che è considerata la civiltà e dal punto di vista alimentare possiamo continuare a farlo.”