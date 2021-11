Cibo sintetico, Patuanelli: Nutriscore condiziona e va in direzione Eat Lancet, consumatori non devono poter scegliere cosa mangiare

“Il nostro paese non produce soltanto cibo, è riduttivo dire che i nostri produttori agricoli, alimentari, della zootecnia producono cibo. Noi produciamo eccellenze, pezzi di territorio che diventano cibo ma che rappresentano storia, cultura, tradizioni e distintività del nostro paese. Questa è l’espressione massima del valore del Made in Italy ed è merito dei produttori e della capacità dei consorzi di tutelare la qualità di ciò che produciamo.”

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso del convegno in occasione dei 50 anni del Consorzio del Prosciutto Veneto Dop.

“Noto con preoccupazione un moto verso l’omologazione dell’alimentazione e dei prodotti. Il nutriscore è uno di questi elementi, il più pericoloso a livello europeo, perché vuole mettere un semaforo al cibo, indicando con esso la pericolosità o la salubrità di un cibo in quanto tale. Questo però è un percorso, anche dal punto di vista culturale, pericolosissimo perché non esiste un cibo in assoluto salubre o insalubre, esiste invece un concetto di dieta dove l’equilibrio dei nutrienti è la parte fondamentale. Gli eccessi sono nocivi, di qualsiasi tipo di cibo si tratti. La strategia “one healt” non può trasformarsi nella strategia “one diet” perché non esiste una dieta unica e buona per tutti. Se la strategia “One Health” deve portarci al cibo in pillole, al cibo e alla carne sintetica, al latte vegetale significa che è una strategia sbagliata. Si tratta di una strategia che non possiamo accettare perché distrugge le nostre produzioni agroalimentari e fin quando sarò ministro la combatterò fino alla fine.

Il nustriscore non è un sistema di etichettatura che informa il consumatore, bensì vuole condizionarlo ed è profondamente sbagliato a prescindere dai modelli produttivi dei paesi. È profondamente sbagliato condizionare il consumatore e far sì che si arrivi a quello che Eat Lancet ha detto ultimamente, ovvero che il consumatore non deve poter scegliere quello che mangia ma deve mangiare quello che gli diamo noi, come se ci fosse una categoria di persone che può decidere per l’umanità che cosa l’uomo deve mangiare e come può nutrirsi.

Questo è veramente un pericolo, lo è per i nostri sistemi agroalimentari e per la cultura che sta dietro il cibo” sottolinea il ministro.

“Ci sono paesi che hanno forse altri interessi oppure che ancora non si sono resi conto del pericolo che viene da certi sistemi di etichettatura.

La zootecnia ha delle sfide da affrontare legate alla transizione ma bisogna comunicare il grande percorso che è stato fatto sul rispetto dell’ambiente, sul rispetto degli animali, sull’aumento della qualità dei prodotti, si tratta dunque di un percorso virtuosissimo. Ci sono però delle sfide da vincere e noi metteremo a disposizione anche degli strumenti economico finanziari per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.”