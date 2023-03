Cibo sintetico, Petrucci (FdI): vietare export e import è proteggere nostre eccellenze

“Il disegno di legge messo a punto per il divieto di produzione, importazione ed esportazione del cibo artificiale rappresenta un segnale chiaro nella direzione di una vera salvaguardia delle nostre eccellenze. In questo modo, infatti, non solo si va a preservare la salute dei cittadini ma anche a tutelare concretamente il patrimonio agroalimentare italiano, che oltre a non avere eguali al mondo per via dell’elevata biodiversità, rappresenta un settore strategico per la nostra economia. Critiche strumentali e ideologiche non riusciranno certo a condizionare le scelte del governo e l’approvazione di un provvedimento che, come affermato dal ministro Francesco Lollobrigida, nasce trasversalmente anche da istanze di associazioni ed enti locali”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci.