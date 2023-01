Cibo sintetico, Prandini: inconcepibile che un privato sia il secondo finanziatore Oms. Multinazionali vogliono gestire mercato globale cancellando identità e tradizione

“Bisogna avere un livello qualificato della Pa in Europa, noi oggi a Bruxelles siamo una delle ambasciate meno dotate in termini di personale. Colpa di una disinformazione fatta nel corso degli anni quando si parlava solo di tagliare e abolire per pagare il meno possibile, senza genere conto delle competenze. Questo porta però a non contare in Europa quando dobbiamo farci sentire. Diventa dunque importante oggi investire in relazioni, strategie da condividere con altri Stati Ue. Il cibo sintetico è un problema che non riguarda solo l’Italia, dobbiamo allora tirare una linea tra quei paesi che hanno storia e cultura enogastronomica e quelli che non la possiedono, come alcuni paesi del nord Europa. Per loro il cibo è fine a se stesso, serve a dare energia per sopravvivere mentre per noi il cibo è storia, cultura, distintività.”

Così il presidente di Coldiretti Ettore Prandini nel corso dell’incontro svoltosi a Lonato del Garda (Brescia).

“La formazione è indispensabile, bisogna investire nei nostri centri scolastici. Bisogna generare qualità e formazione altrimenti svuotiamo la nostra economia delle figure necessarie per competere a livello internazionale. Occorre poi posizionare in maniera corretta i nostri prodotti nella filiera distributiva.

C’è poi il tema della cancellazione della storia e identità di un paese, che non è secondario al tema sanitario. Nell’identità l’Italia fa la differenza perché siamo i più ricchi di biodiversità ed abbiamo il maggior numero di prodotti. Cancellare questo rischia di colpire non solo il settore agricolo, vitivinicolo o zootecnico perché senza identità si colpiscono tutti gli altri settori. Si crea col cibo sintetico un meccanismo per cui pochissimi gestiranno il mercato mondiale. Questa è la fine del comparto agroalimentare tra industria, cooperazione e distribuzione. Non ci sarà più bisogno degli scaffali o dei supermercati, ci saranno piattaforme di consegna come Amazon che sostituiranno tutto ciò che ha garantito il nostro valore economico.

Si tratta di un sistema che colpisce sanità ed economia. C’è chi ha investito 25 miliardi all’anno per non far parlare di sè, perché bisognava ancora ottenere le autorizzazioni e più se ne parlava più aumentava il rischio che queste autorizzazioni non arrivassero.

Occorre allora essere presenti in quei contesti dove queste decisioni vengono prese. Inutile fare la denuncia fine a se stessa, per questo col ministro Lollobrigida e col governo stiamo cercando di fare una azione di forza e intelligenza in Europa per arginare attacchi e respingere situazioni come nel caso dell’etichetta irlandese. Un singolo paese si è preso in maniera autonoma, contro un voto parlamentare Ue, la decisione di etichettare il vino con avvertenze come “nuoce gravemente alla salute” paragonandolo al fumo. Tutti gli studi medici ci dicono invece che il corretto consumo di vino fa bene alla salute.

Si strumentalizzano dati e informazioni per creare lo spazio a favore di un prodotto che ancora non vediamo, e che è l’iper processato o il vino dealcolato. Si deve allora creare un asse trasversale di interessi che hanno la forza di contrapporsi agli interessi di pochi.

È inconcepibile che un soggetto privato sia il secondo finanziatore dell’Oms, l’organismo mondiale della sanità. Ci devono essere gli enti pubblici li invece, il privato può sostenere ma non intervenire nei momenti decisionali o autorizzativi, specialmente quando ci sono i propri interessi in ballo. Anche perché se parliamo di cibo parliamo anche di farmaceutico.”