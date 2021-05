Cibo sintetico, Prandini: no a tentativi di influenzare consumatori verso derive pericolose a scapito indipendenza alimentare dei Paesi

"Informare vuol dire rendere coscienti i consumatori delle proprie scelte. Diverso è condizionare attraverso campagne, ideologie . Per questo speriamo anche che quanto previsto dal PNRR inviato a Bruxelles sull'utilizzo a pagamento degli influencer per rendere gli italiani a tavola e non solo 'più eco attivi' non si traduca in un ennesimo tentativo di 'influenzare', prima di informare , i consumatori sulle proprie scelte alimentari verso derive pericolose. Come quella del cibo sintetico che rischia di mettere in mano alle stesse multinazionali l'indipendenza alimentare dei Paesi .

