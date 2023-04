Cibo sintetico, Spena: il “no” del Governo a difesa del patrimonio agroalimentare

Lo scorso 28 marzo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, ha approvato, con procedura d’urgenza, un importante disegno di legge che introduce disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

La base giuridica del provvedimento è indicata nell’articolo 2 del disegno di legge e fa riferimento all’articolo 7, comma 1, del regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 (che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare) in cui si dispone che: “Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio”.

Siamo nel campo del cosiddetto «principio di precauzione» che ha trovato il suo iniziale avvio per intervenire nel campo ambientale, dopo la Dichiarazione su ambiente e sviluppo della Conferenza delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992, il cui principio 15 recita: “Al fine di proteggere l’ambiente, il principio di precauzione sarà ampiamente applicato dagli Stati secondo le rispettive capacità. Laddove vi siano minacce di danni seri o irreversibili, la mancanza di piene certezze scientifiche non potrà costituire un motivo per ritardare l’adozione di misure efficaci in termini di costi volte a prevenire il degrado ambientale”.

La Commissione europea, su mandato del Consiglio europeo, nella comunicazione n. 1 del 2 febbraio 2000, titolata “Sul principio di precauzione” ha suggerito di allargare il campo d’azione, ricordando che “la Comunità ha costantemente perseguito l’obiettivo di una protezione elevata, in particolare per l'ambiente e la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante”. A pagina 3, il COM(2000) 1 final, sottolinea il ruolo dei decisori politici: “Giudicare quale sia un livello di rischio “accettabile” per la società costituisce una responsabilità eminentemente politica. I responsabili, posti di fronte ad un rischio inaccettabile, all’incertezza scientifica e alle preoccupazioni della popolazione, hanno il dovere di trovare risposte”.

Questo è il fattore che voglio portare all’attenzione per plaudire all’intervento legislativo proposto dal Governo italiano: in mancanza di un pronunciamento delle istituzioni europee sugli alimenti e i mangimi sintetici, che certamente è dovuto alle rilevanti incertezze scientifiche, il Governo italiano svolge un ruolo proattivo in Europa, segnando una linea di contrarietà e di cautela della quale dovrà tenere conto ogni futuro intervento su scala europea.

Del resto, l’articolo 1, comma 1, del disegno di legge, opportunamente proposto dal ministro Francesco Lollobrigida e fatto proprio dal Consiglio dei ministri, ne sottolinea la finalità: “Disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini”.

E non solo, perché tra le finalità, l’Italia, con orgoglio, introduce quella di: “Preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell’Italia, di rilevanza strategica per l’interesse nazionale”.

