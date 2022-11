Cibo sintetico, Wageningen University: Zootecnia non è sostenibile, serve transizione proteica. Soluzioni da legumi, insetti e fattorie cellulari per sostituire prodotti animali

“Il corrente sistema alimentare contribuisce al 26% di tutte le emissioni antropiche e contribuisce in maniera sostanziale all’uso di risorse e al deterioramento del pianeta.

Le proteine animali rappresentano il principale contributo alle emissioni antropiche. Gli allevamenti animali contribuiscono al 77% del suolo occupato e più del 50% delle risorse idriche, pur contribuendo solo al 37% delle proteine totali.

Intanto la popolazione mondiale sta aumentando e questo significa che avremo bisogno di più cibo per sfamare il pianeta. Entro il 2050 il mondo avrà bisogno del 50% in più di alimenti e di proteine, secondo la Fao. Ma gli attuali trends di consumo di proteine animali non sono sostenibili alla luce della attuale crescita demografica.

È necessario sostituire parte delle proteine animali con fonti di proteine più sostenibili e di alta qualità, attuando dunque una transizione proteica.”

Cosi Edoardo Capuano della Wageningen University nel corso della V edizione della “Giornata della Nutrizione”, organizzata dal CREA Alimenti e Nutrizione.

“Sono state proposte varie opzioni, tre in particolare sono le più promettenti, ovvero le proteine da legumi, insetti e micro organismi.

I legumi sono una opzione estremante sostenibile, ricchi di proteine (21-25%), oltre che di fibre e minerali.

Dopo molti anni di studio siamo riusciti a funzionalizzare le proteine di legumi che adesso risultano essere ideali per produrre una serie di alimenti analoghi dei prodotti animali come quelli di Eat Just e Beyond Burger.

Si tratta di prodotti da non confondere con la carne sintetica o in vitro e che si basano su principi diversi di ingegneria dei tessuti e cellule staminali. In questo caso parliamo di prodotti a base di proteine vegetali che vengono strutturate in maniera adeguata per riprodurre le proprietà della vera carne.

Si tratta di un mercato in continua crescita, specialmente in Olanda dove si stima che gli analoghi della carne rappresentino circa il 20% del mercato della carne convenzionale.

L’impatto ecologico di questa categoria di prodotti risulta molto migliore rispetto alla carne. Sono più impattanti rispetto ai legumi invece, perché per produrre gli analaghi della carne c’è bisogno di un processo che ha un proprio peso ecologico.

Stiamo studiando le quantità nutrizionali di questi prodotti. In merito agli studi sul Beyond Burger e sull’Impossible Burger i valori nutrizionali sono molto variabili. Molto elevato per Impossible Burger, che si avvicina a quelli della vera carne. Decisamente più bassi per Beyond Burger. Questo dipende dalla materia prima, ad esempio l’utilizzo di soia o piselli o determinati processi.

Un’altra opzione valida è quella rappresentata dagli insetti ed è estremamente sostenibile e ideale per l’economia circolare. Hanno un contenuto molto alto di proteine e sono ricchi di acidi grassi essenziali, fibra, ferro e zinco. Al momento l’Efsa ha dichiarato sicuri per il consumo tre specie di insetti: la locusta, il grillo e le larve della tarma della farina.

Per molti tecnici rappresenta una soluzione entusiasmante, ma non è così per molti consumatori. Per limitare il disgusto si utilizzano al momento isolati proteici o come ingredienti per formulare alimenti di uso comune, come pasta, biscotti e hamburger. Nei nostri supermercati possiamo già trovare questi prodotti.

Ci sono poi le proteine ottenibili da micro organismi, ovvero da fermentazione microbica per mezzo di fattorie cellulari. Alimentate da un adeguato brodo di coltura i micro organismi si moltiplicano e producono le loro proteine (fino al 70%).

Ci sono ad esempio le alghe che hanno una composizione aminoacidica molto buona, ma devono subire trattamenti severi per rendere le proteine disponibili.

Oggi abbiamo anche soluzioni tecnologiche molto raffinate per poter modificare il genoma dei micro organismi e indurli a produrre proteine di nostro piacimento. Possiamo selezionare dei geni dagli animali e introdurli nel genoma microbico, fermentare poi bio massa da questi organismi geneticamente modificati e isolare infine le proteine prodotte. Si può produrre in questo caso latte senza mucche ed è quello che un gruppo di ricerca qui a Wageningen sta cercando di fare, grazie a finanziamenti del governo olandese, utilizzando lievito per produrre caseina.

Con questo tipo di produzione da microorganismi abbiamo alte rese di proteine di alta qualità nutrizionale. Ma l’impatto sulla sostenibilità non è ancora noto, idealmente però è molto basso seppure manchino studi solidi.

Ricapitolando:

Il problema è che il nostro sistema alimentare è insostenibile. La soluzione è una transizione proteica verso fonti di proteine alternative a quelle animali, specialmente legumi, insetti e micro organismi.”

Per saperne di più: