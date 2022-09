Cibo sintetico, Zuppi, CEI: porta a colonialismo alimentare. Domani Meloni attesa a Villaggio Coldiretti

«Sul cibo sintetico, i rischi non vanno messi nella ricerca, come se quello fosse il problema, sarebbe sbagliato, sarebbe guardare indietro. Il vero nodo è la speculazione, che può diventare un nuovo colonialismo e un colonialismo alimentare. Perché i pochi che hanno la tecnologia avrebbero un potere terribile. La tecnologia e il potere di pochi condizionerebbe tantissimi. Davvero il problema non è lo sviluppo, non è la tecnica, ma la sua applicazione».

«C’è uno scandalo in corso, prima del cibo sintetico c’è la fame. C’è gente che ancora muore di fame. Il prezzo del grano, per colpa della guerra, è già aumentato del 400%. È chiaro che questo vorrà dire fame. E la fame è criminale e l’alimentazione un diritto inalienabile. Garantiamo a tutti di poter vivere e di non morire di fame». Così il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, al Villaggio Coldiretti a Milano.

Domani invece nuovo presidente del consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Milano per intervenire a mezzogiorno al villaggio della Coldiretti organizzato al Castello Sforzesco.